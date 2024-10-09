Donkey Kong Bananza déboule dans le réveil musical de Nintendo : Alarmo

Si vous possédez Le réveil musical de Nintendo : Alarmo, une mise à jour vous permet de retrouver le thème de Donkey Kong Bananza, si vous voulez vous réveillez le matin avec la banane.

Le réveil musical de Nintendo : Alarmo dispose donc désormais de 68 sonneries différentes tirées de 12jeux Nintendo : Donkey Kong Bananza, SUPER MARIO BROS. WONDER , Kirby et le Monde Oublié, Animal Crossing : New Horizons, Super Mario Odyssey, Zelda BOTW, Splatoon 3, Pikmin 4, Ring Fit Adventure, Mario KART 8 Deluxe et Super Mario Bros. Plus d'infos avec notre premier avis à lire ici

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Pour rappel, Donkey Kong Bananza est disponible en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. Pour tout savoir sur ce jeu très réussi, nous vous invitons à lire notre test complet ICI.

NOTRE TEST D'ALARMO : BIG N IS WATCHING YOU

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