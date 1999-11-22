Donkey Kong 64 : le hit "Rare" de la N64 enfin de retour sur Nintendo Switch
Après GoldenEye 007, Perfect Dark,Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, un autre hit "Rare" de la grande époque revient sur Nintendo Switch via l'application de jeux N64 du Nintendo Switch Online + Pack additionnel : Donkey Kong 64 !
King K. Rool veut conquérir l'île Kong et seul Donkey Kong et ses amis peuvent la sauver ! Dans cette première aventure en 3D de DK, aidez-le à sauver ses amis, à récupérer les bananes d’or et à sauver sa maison.
Vous ne jouerez pas uniquement avec Donkey Kong et Diddy : vous contrôlerez également Tiny, Lanky et Chunky Kong. Chaque personnage posséde des capacités spécifiques, comme par exemple Tiny qui est capable de faire l'hélicoptère avec ses couettes ou Chunky et son lance-ananas.
Grâce à une énorme quête solo pleine de surprise et un mode multijoueur de folie, Donkey Kong 64 est un baril de rigolade explosif !
Depuis le temps qu'on l'espérait, c'est une belle nouvelle ! Vous avez cependant un peu le temps de recharger votre manette N64 puisque Donkey Kong 64 intégrera les Nintendo Classics, le 4 juin prochain.
D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Voir aussi : Nintendo annonce officiellement la hausse des tarifs de ses consoles et des abonnements au NINTENDO SWITCH ONLINE
Lire aussi :
- Détails de l'arrivée du VIRTUAL BOY sur le Switch Online
- Deux jeux VIRTUAL BOY pour le Mario Day
- La manette N64 sans fil de retour sur le MY NINTENDO STORE
Et toujours :
- Nintendo s'explique sur la hausse de prix de la Switch 2
- Le prix de la Switch 2 augmente, le cours de l'action Nintendo chute
- La Switch 2 et le Nintendo Switch ONLINE voient leur prix augmenter
- La Nintendo Switch 2 s'est écoulée à plus de 19 millions d'exemplaires dans le monde.
- Les ventes numériques continuent de progresser sur Switch 1 et 2
- Nintendo reconfirme ses jeux à venir sur Switch 2
- La Switch 1 est désormais la console Nintendo la plus vendue au monde
Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online. Notez que dès cet été, les tarifs du service seront réhaussés- voir ICI.
Abonnement Individuel (pour un seul compte)
- Nintendo Switch Online
- 12 mois : 19,99 €
- 3 mois : 7,99 €
- 1 mois : 3,99 €
- NSO + Pack Additionnel
- 12 mois : 39,99€
Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)
- Nintendo Switch Online
- 12 mois : 34,99 €
- NSO + Pack Additionnel
- 12 mois : 69,99€
Voir aussi :