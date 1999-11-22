Donkey Kong 64 : le hit "Rare" de la N64 enfin de retour sur Nintendo Switch

Après GoldenEye 007, Perfect Dark,Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, un autre hit "Rare" de la grande époque revient sur Nintendo Switch via l'application de jeux N64 du Nintendo Switch Online + Pack additionnel : Donkey Kong 64 !

King K. Rool veut conquérir l'île Kong et seul Donkey Kong et ses amis peuvent la sauver ! Dans cette première aventure en 3D de DK, aidez-le à sauver ses amis, à récupérer les bananes d’or et à sauver sa maison. Vous ne jouerez pas uniquement avec Donkey Kong et Diddy : vous contrôlerez également Tiny, Lanky et Chunky Kong. Chaque personnage posséde des capacités spécifiques, comme par exemple Tiny qui est capable de faire l'hélicoptère avec ses couettes ou Chunky et son lance-ananas. Grâce à une énorme quête solo pleine de surprise et un mode multijoueur de folie, Donkey Kong 64 est un baril de rigolade explosif !

Depuis le temps qu'on l'espérait, c'est une belle nouvelle ! Vous avez cependant un peu le temps de recharger votre manette N64 puisque Donkey Kong 64 intégrera les Nintendo Classics, le 4 juin prochain .

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Voir aussi : Nintendo annonce officiellement la hausse des tarifs de ses consoles et des abonnements au NINTENDO SWITCH ONLINE

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