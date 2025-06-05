Clair Obscur : Expédition 33, Metaphor: ReFantazio et Final Fantasy XVI pourraient sortir sur Nintendo Switch 2 en 2026

Ce qui est bien avec les rumeurs, c'est qu'on peut dire n'importe quoi et avec un peu de chance, on peut même viser juste. un nouveau Mario 3D sortira pour Noêl, par exemple. Ca ne mange pas de pain.

NateTheHate est un spécialiste du genre. Reconnaissons qu'il lui est arrivé de ne pas se tromper. Ainsi, après avoir annoncé un Nintendo DIRECT pour le mois prochain, le célèbre "leaker" s'est laissé aller à quelques prédictions.

Entre des "j'ai entendu dire" et des "ce serait bien si", NateTheHate s'est risqué à prédire l'arrivée cette année sur Nintendo SWITCH 2, de Clair Obscur : Expédition 33 et de Metaphor: ReFantazio

« Des titres comme Expedition 33 arriveront sur Switch 2 en 2026. » « Parmi les autres jeux dont j'ai entendu parler, il y a celui d'Atlus avec Metaphor Refantasio qui sortira sur Switch 2 en 2026. » « J'ai entendu dire qu'un autre jeu de Square Enix était à l'étude. Je ne sais pas s'il sortira forcément cette année, mais je ne serais pas surpris qu'il soit annoncé cette année : Final Fantasy XVI. »

On note ça dans le petit coin de sa tête (il faut toujours laisser les rumeurs au petit coin) et en attendant d'autres rumeurs qui, forcément arriveront tôt ou... tôt, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

