Animal Crossing : New Horizons reçoit la mise à jour 3.0.1 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Tous les détails
Souvenez-vous : le 15 janvier dernier, Animal Crossing : New Horizons initialement sorti en 2020 sur Nintendo Switch a reçu une grosse mise à jour lui ajoutant de nombreuses nouveautés ainsi qu'une mise à niveau vers une Nintendo Switch 2 Edition.
Aujourd'hui, le jeu reçoit une nouvelle mise à jour qui apporte quelques corrections aussi bien sur Switch 1 que sur Switch 2. Retrouvez le détail et les notes de mise à jour ci-dessous.
Dernière mise à jour : version 3.0.1 (publiée le 18 février 2026)
Les mises à jour suivantes ont été apportées lors du jeu sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch :
- Correction d'un problème où le jeu était plus lent que la normale après avoir quitté l'hôtel de l'île pour se retrouver à l'extérieur.
- Correction d'un problème où, lorsqu'on demandait à Resetti de nettoyer l'île, les clôtures rangées ou stockées pouvaient se transformer en différentes personnalisations ou être dupliquées, et certains objets nettoyés pouvaient disparaître.
- Correction d'un problème où Timmy et Tommy cessaient parfois de suivre le joueur à l'intérieur de la boutique Nook.
- Correction d'un problème où des objets pouvaient sortir d'une roche avant même que la pelle ne la touche.
- Correction d'un problème où, après avoir joué avec un autre joueur sur une île de sommeil, la rénovation ou le déménagement du domicile pouvait devenir indisponible sur l'île de sommeil.
- Correction d'un problème où la séquence d'installation de l'application Appareil photo pouvait se lancer lors de l'activation de la licence Créateur d'îles au Nook Stop.
- Correction d'un problème d'affichage incorrect de certains articles dans le catalogue utilisé pour les studios photo et la décoration hôtelière.
- D'autres ajustements et corrections ont été apportés afin d'améliorer l'expérience de jeu.
Les mises à jour suivantes ont été apportées lors de la lecture du jeu sur Nintendo Switch 2 :
- Correction d'un problème où les nuages proches de l'horizon pouvaient apparaître mal alignés à l'extérieur sur l'île, ce qui donnait un aspect anormal à certaines parties du ciel.
- Intensité des vibrations de la manette ajustée pour correspondre au niveau ressenti lors du jeu sur Nintendo Switch.
Pour rappel, ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - NSW2 Edition est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Voir aussi notre test complet et nos vidéos exclusives.
Et aussi : ACNH - Liste et rôle des amiibo Zelda compatibles avec la mise à jour gratuite
Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026
Et toujours :
- Metroid Prime 4 : Beyond : le million d'exemplaires vendus sur Switch 1 et Switch 2
- La Switch 1 est la console la plus vendue de Nintendo à ce jour
- Nintendo publie ses 20 meilleures ventes sur Switch 1 et Switch 2
- Nintendo publie les derniers chiffres de vente de la Switch 2