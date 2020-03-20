Animal Crossing : New Horizons reçoit la mise à jour 3.0.1 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Tous les détails

Souvenez-vous : le 15 janvier dernier , Animal Crossing : New Horizons initialement sorti en 2020 sur Nintendo Switch a reçu une grosse mise à jour lui ajoutant de nombreuses nouveautés ainsi qu'une mise à niveau vers une Nintendo Switch 2 Edition.

Aujourd'hui, le jeu reçoit une nouvelle mise à jour qui apporte quelques corrections aussi bien sur Switch 1 que sur Switch 2. Retrouvez le détail et les notes de mise à jour ci-dessous.

Dernière mise à jour : version 3.0.1 (publiée le 18 février 2026)

Les mises à jour suivantes ont été apportées lors du jeu sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch : Correction d'un problème où le jeu était plus lent que la normale après avoir quitté l'hôtel de l'île pour se retrouver à l'extérieur.

Correction d'un problème où, lorsqu'on demandait à Resetti de nettoyer l'île, les clôtures rangées ou stockées pouvaient se transformer en différentes personnalisations ou être dupliquées, et certains objets nettoyés pouvaient disparaître.

Correction d'un problème où Timmy et Tommy cessaient parfois de suivre le joueur à l'intérieur de la boutique Nook.

Correction d'un problème où des objets pouvaient sortir d'une roche avant même que la pelle ne la touche.

Correction d'un problème où, après avoir joué avec un autre joueur sur une île de sommeil, la rénovation ou le déménagement du domicile pouvait devenir indisponible sur l'île de sommeil.

Correction d'un problème où la séquence d'installation de l'application Appareil photo pouvait se lancer lors de l'activation de la licence Créateur d'îles au Nook Stop.

Correction d'un problème d'affichage incorrect de certains articles dans le catalogue utilisé pour les studios photo et la décoration hôtelière.

D'autres ajustements et corrections ont été apportés afin d'améliorer l'expérience de jeu. Les mises à jour suivantes ont été apportées lors de la lecture du jeu sur Nintendo Switch 2 : Correction d'un problème où les nuages ​​proches de l'horizon pouvaient apparaître mal alignés à l'extérieur sur l'île, ce qui donnait un aspect anormal à certaines parties du ciel.

Intensité des vibrations de la manette ajustée pour correspondre au niveau ressenti lors du jeu sur Nintendo Switch.

