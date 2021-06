La collection de vêtements Animal Crossing : New Horizons débarque chez Uniqlo

Uniqlo vient de dévoiler sa toute dernière collaboration avec Nintendo et ses licences, les fans d'îles désertes et de Kéké vont être ravis d'apprendre que c'est Animal Crossing qui sera mis à l'honneur dans la dernière collection du géant vestimentaire japonais. Dès le 7 juin prochain les fans d'Animal Crossing : New Horizons pourront faire leurs emplettes sur le site d'Uniqlo et en magasin afin de se procurer pléthore de T-Shirt pour hommes, femmes, enfants et même bambins ! Mais ils pourront aussi se procurer des serviettes de plages estampillées Animal Crossing afin de booster de manière significative leurs vacances à la plage.

Les T-Shirts seront tarifés entre 14,90 euros et 19,90 euros pour les modèles adultes et à 9,90 euros pour les modèles enfants et bambins. Les trois serviettes de plage vous coûteront chacune 24,90 euros. Tous les visuels de cette nouvelle collection sont visibles ci-dessous.

« Animal Crossing », le jeu en réseau qui a conquis le monde entier, est maintenant une collection UT !



« Animal Crossing: New Horizons », le jeu à succès de Nintendo Co., Ltd. pour Nintendo Switch, vous permet de vivre au rythme quotidien simple et tranquille d'une île déserte. Découvrez tous les designs, inspirés de la vie sur les îles New Horizons, sur les t-shirts et accessoires de cette nouvelle collection qui saura plaire à petits et grands.

Que comptez-vous prendre parmi ces splendides vêtements et serviettes ?