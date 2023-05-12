Zelda Tears of The Kingdom : un joueur fabrique un impressionnant bateau pirate géant

On l'a attendu pendant longtemps mais désormais The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, c'est déjà de l'histoire ancienne. C'est fou mais le jeu aura bientôt trois ans déjà !

Mais ne croyez pas que les joueurs aient abandonné le jeu. Il y en a qui continue à s'y amuser et même à créer de véritables dingueries, comme dirait ma grand-mère.

En témoigne, ce bâteau pirate géant, tout simplement stupéfiant. On ne sait pas trop comment il a fait et quelle "aide" il a utilisé mais le résultat reste impressionnant surtout quand on n'arrive pas à faire ne serait qu'un simple radeau.

Retrouvez la vidéo postée sur les réseaux ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch avec une mise à niveau pour la Switch 2. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

​LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH

Lire aussi :

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube