Nintendo Switch 2

Zelda Tears of The Kingdom : un joueur fabrique un impressionnant bateau pirate géant

Par rifraff - Le 01/04 à 01:32

On l'a attendu pendant longtemps mais désormais The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, c'est déjà de l'histoire ancienne. C'est fou mais le jeu aura bientôt trois ans déjà !

Mais ne croyez pas que les joueurs aient abandonné le jeu. Il y en a qui continue à s'y amuser et même à créer de véritables dingueries, comme dirait ma grand-mère.

En témoigne, ce bâteau pirate géant, tout simplement stupéfiant. On ne sait pas trop comment il a fait et quelle "aide" il a utilisé mais le résultat reste impressionnant surtout quand on n'arrive pas à faire ne serait qu'un simple radeau.

Retrouvez la vidéo postée sur les réseaux ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch avec une mise à niveau pour la Switch 2. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter  et notre revue de presse ICI.

LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH

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The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom
Nintendo
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  • 12 mai 2023
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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
Nintendo

  • 05 juin 2025
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