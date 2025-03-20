Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition : disponible dès à présent en Nintendo Switch 2 Edition - Tous les détails

Surprise ! La nouvelle version de XENOBLADE Chronicles X, initialement sorti en 2015 , en exclusivité sur Wii U, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition est désormais disponible en Nintendo Switch 2 Edition !

Si vous n'avez pas craqué lors de sa sortie l'année dernière sur Nintendo Switch, il vous en coûtera 64,99€ pour télécharger le jeu sur l'eShop. Par contre, si vous l'avez déjà acheté, il faudra payer 4,99€ pour obtenir la mise à niveau vers la Nintendo Switch 2.

Vous profiterez ainsi du jeu avec une fréquence d'images jusqu'à 60 fps et d'une définition 4K en mode TV. Notez que le jeu vous prendra près de 14,7 Go d'espace dans votre console. Une version boîte sera disponible le 16 avril 2026 .

En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer d'annonce de la version Switch 2 de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition et comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

