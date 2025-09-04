Jeux NM d'or 2025: C'est parti, venez voter pour vos jeux préférés de l'année

Une année de plus vient de s'écouler, et vous savez ce que cela implique. Avant de profiter des fêtes d'année, il est temps de faire place aux Jeux NM d'or. Pour cette édition 2025, vous n'avez pas du le rater, une nouvelle console est venue chamboulée cette année de jeux vidéo: je parle bien évidemment de la Nintendo Switch 2. Une sortie qui a donc très largement grossie la liste des jeux nommés: plus de 110 jeux sont nommés cette année , répartis dans les mêmes catégories que l'année dernière. La catégorie Jeux Tiers a notamment explosé en taille avec plus d'une trentaine de jeux étaient éligibles. Vous savez ce que ça implique, un premier tour est requis pour réduire drastiquement cette liste.

Les règles n'ont pas changées: les votes sont ouverts à tous, et uniquement vos votes comptent. Vous pouvez choisir autant de jeux que vous désirez dans chaque catégorie, mais seul le top 3 de chaque catégorie sera soumis à vos votes lors de la finale qui commencera Samedi.

Le vote, comme chaque année, passe par un Google Form. Votre pseudo NM sera demandé, mais la connexion à un compte Google n'est pas obligatoire pour voter. Vos votes, quant à eux, resteront anonymes.

pour voter. Vos votes, quant à eux, resteront anonymes. Les votes pour ce premier tour sont ouverts jusqu'au 19 Décembre . La finale commencera dès Samedi.

. La finale commencera dès Samedi. Pour les détails plus précis, il vous suffira de lire la présentation incluse dans le Google Form.



Naturellement, n'hésitez pas à débattre de cette année 2025 sur vos supports favoris, dans la joie et la bonne heure. À vos votes !