Tomb Raider Definitive Edition : comparaison PS4 Vs. Nintendo Switch 2

Par rifraff - Il y a 10 heures

Hier, Tomb Raider: Definitive Edition a débarqué, par surprise, sur l'eShop des consoles Switch (voir tous les détails ICI).

Pour mémoire, il s'agit d'un portage de la version du jeu sorti en2014 sur Xbox One et PlayStation 4 (sachant que le jeu de base est initialement sorti en 2013 sur PS3 et 360).

En attendant notre test qui devrait arriver prochainement, nous vous invitons à jeter un oeil sur une vidéo publiée par la chaine YouTube ElAnalistaDeBits qui compare les versions PS4 et Nintendo Switch 2 du jeu.

La conclusion est que la nouvelle version est assez décevante malgré une meilleure résolution et quelques légères améliorations. A priori, Aspyr a d'abord porté le jeu sur la première Switch et s'est contenté de l'adapter ensuite à la Switch 2

Retrouvez la vidéo et les conclusions de la chaine YouTube ElAnalistaDeBits ci-dessous.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

  • Tomb Raider : Definitive Edition est sorti aujourd'hui sur Switch 2, 12 ans après sa sortie sur PS4.
  • Malgré les années et la supériorité technique de la Switch 2, Tomb Raider est clairement de qualité inférieure sur la console de Nintendo.
  • Les réductions sont généralisées, mais les aspects les plus visibles concernent la qualité des cheveux, des ombres, de la végétation et de l'éclairage global.
  • La Switch 2 ajoute quelques arbres supplémentaires par rapport à la PS4.
  • La Switch 2 offre une fréquence d'images stable à 60 images par seconde à une résolution supérieure à celle de la PS4, qui atteignait rarement un taux de 60 images par seconde stable.
  • Malheureusement, je ne recommande pas cette version. Bien qu'elle soit agréable à jouer, elle est insuffisante pour une console capable de faire tourner ce jeu dans des conditions bien meilleures.

Tomb Raider: Definitive Edition est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Tomb Raider: Definitive Edition
Aspyr

  18 novembre 2025
  • 18 novembre 2025
  • 18 novembre 2025

