Tomb Raider Definitive Edition : comparaison PS4 Vs. Nintendo Switch 2

Hier, Tomb Raider: Definitive Edition a débarqué, par surprise, sur l'eShop des consoles Switch (voir tous les détails ICI).

Pour mémoire, il s'agit d'un portage de la version du jeu sorti en 2014 sur Xbox One et PlayStation 4 (sachant que le jeu de base est initialement sorti en 2013 sur PS3 et 360).

En attendant notre test qui devrait arriver prochainement , nous vous invitons à jeter un oeil sur une vidéo publiée par la chaine YouTube ElAnalistaDeBits qui compare les versions PS4 et Nintendo Switch 2 du jeu.

La conclusion est que la nouvelle version est assez décevante malgré une meilleure résolution et quelques légères améliorations. A priori, Aspyr a d'abord porté le jeu sur la première Switch et s'est contenté de l'adapter ensuite à la Switch 2.

Tomb Raider : Definitive Edition est sorti aujourd'hui sur Switch 2, 12 ans après sa sortie sur PS4.

Malgré les années et la supériorité technique de la Switch 2, Tomb Raider est clairement de qualité inférieure sur la console de Nintendo.

Les réductions sont généralisées, mais les aspects les plus visibles concernent la qualité des cheveux, des ombres, de la végétation et de l'éclairage global.

La Switch 2 ajoute quelques arbres supplémentaires par rapport à la PS4.

La Switch 2 offre une fréquence d'images stable à 60 images par seconde à une résolution supérieure à celle de la PS4, qui atteignait rarement un taux de 60 images par seconde stable.

Malheureusement, je ne recommande pas cette version. Bien qu'elle soit agréable à jouer, elle est insuffisante pour une console capable de faire tourner ce jeu dans des conditions bien meilleures.

Tomb Raider: Definitive Edition est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

