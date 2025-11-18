Tomb Raider Definitive Edition : comparaison PS4 Vs. Nintendo Switch 2
Hier, Tomb Raider: Definitive Edition a débarqué, par surprise, sur l'eShop des consoles Switch (voir tous les détails ICI).
Pour mémoire, il s'agit d'un portage de la version du jeu sorti en2014 sur Xbox One et PlayStation 4 (sachant que le jeu de base est initialement sorti en 2013 sur PS3 et 360).
En attendant notre test qui devrait arriver prochainement, nous vous invitons à jeter un oeil sur une vidéo publiée par la chaine YouTube ElAnalistaDeBits qui compare les versions PS4 et Nintendo Switch 2 du jeu.
La conclusion est que la nouvelle version est assez décevante malgré une meilleure résolution et quelques légères améliorations. A priori, Aspyr a d'abord porté le jeu sur la première Switch et s'est contenté de l'adapter ensuite à la Switch 2.
Retrouvez la vidéo et les conclusions de la chaine YouTube ElAnalistaDeBits ci-dessous.
- Tomb Raider : Definitive Edition est sorti aujourd'hui sur Switch 2, 12 ans après sa sortie sur PS4.
- Malgré les années et la supériorité technique de la Switch 2, Tomb Raider est clairement de qualité inférieure sur la console de Nintendo.
- Les réductions sont généralisées, mais les aspects les plus visibles concernent la qualité des cheveux, des ombres, de la végétation et de l'éclairage global.
- La Switch 2 ajoute quelques arbres supplémentaires par rapport à la PS4.
- La Switch 2 offre une fréquence d'images stable à 60 images par seconde à une résolution supérieure à celle de la PS4, qui atteignait rarement un taux de 60 images par seconde stable.
- Malheureusement, je ne recommande pas cette version. Bien qu'elle soit agréable à jouer, elle est insuffisante pour une console capable de faire tourner ce jeu dans des conditions bien meilleures.
Tomb Raider: Definitive Edition est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
