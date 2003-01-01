Pokémon Vents et Pokémon Vague : découvrez le magnifique thème musical des jeux Nintendo Switch 2 - Simplement sublime

Pokémon Vents et Pokémon Vagues ne sortiront que l'année prochaine mais aujourd'hui nous vous en proposons un aperçu via son thème musical interprété par l’Orchestre symphonique de la NHK.

On ne sait pas encore si les jeux seront réussis mais on peut d'ores et déjà affirmer que le thème musical est, juste, magnifique. Evidemment, on vous en laisse juge et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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De sublimes îles balayées par les vents et bercées par les vagues vous attendent dans le vaste monde ouvert de ces titres inédits développés exclusivement pour Nintendo Switch 2 par GAME FREAK. Les Pokémon y vivent en harmonie avec l’environnement luxuriant de la région et y ont même développé des écosystèmes uniques. Durant ce périple, vous devrez faire équipe avec toutes sortes de Pokémon pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin et même braver les éléments. Pour rappel, Pokémon Vents et Pokémon Vagues sont attendus en 2027 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2.

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