Pokémon Pokopia reçoit une mise à jour et passe en version 1.0 3 - Tous les détails

Pokémon Pokopia est le jeu Pokémon que personne n'attendait mais qui contre toute attente remporte un joli succès.

Mélange de Minecraft et d'Animal crossing à la sauce Pokémon, le jeu est une vraie bouffée d'air frais pour la licence qui ferait presque oublier les déconvenues de POKEMON CHAMPIONS...

Pour autant, le jeu n'est pas exempt de bugs et de petits soucis de gameplay.

Pas de panique cependant puisque les développeurs viennent de publier leur troisième mise à jour apportant plusieurs correctifs et améliorations.

Pour tout savoir sur cette mise à jour qui fait passer le jeu en version 1.0.3 , retrouvez ci-dessous les notes du patch en version française. Enjoy.

Dernières mises à jour: Ver. 1.0.3 (lancée le 8 avril 2026 ) Nous avons apporté des améliorations au jeu afin de corriger les problèmes suivants : Dans certains cas, les Pokémon dont les habitats ont disparu ne peuvent plus être trouvés, même en utilisant la fonction « Rechercher » du Pokédex. Les problèmes suivants ont également été corrigés. S’ils sont déjà survenus dans votre partie, ils seront résolus après cette mise à jour. Dans certaines circonstances, lors d’une visite sur une Île Rêve, vous arrivez à Ville-Nouvelle et ne pouvez pas retourner à la ville de départ.

Lors de déplacements d’une ville à l’autre ou lors d’un changement de date en jeu, l’écran reste sombre, ce qui rend l’expérience de jeu difficile.

Si vous effectuez certaines actions, il devient impossible de relocaliser des habitats de Pokémon.

Si la construction d’un projet démarre d’une certaine façon, elle ne sera pas terminée tant que la date en jeu n’a pas changé.

À Grisemer, effectuer certaines actions empêche la progression de la requête « Allumage de l’accumulateur électrique ».

À Flotîles-Millefeux, effectuer certaines actions fait disparaître le Pokémon auquel vous avez demandé de l’aide pour la construction du bâtiment géant, ce qui rend la progression de la requête difficile.

Effectuer certaines actions sur les Îles-Nuages peut causer la disparition de certains Pokémon saisonniers de la ville et des Îles-Nuages.

Lors de la création d’une Île-Nuage, une erreur survient et empêche la création de l’île. Certains des problèmes suivants ont été corrigés, réduisant leurs chances de se produire. En effectuant certaines actions, la manette vibre en continu.

En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Pokémon Pokopia est disponible officiellement depuis le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Pour tout savoir sur le jeu, retrouvez notre test complet.

Pokémon POKOPIA : toutes les notes et tous les tests

Créez votre paradis Pokémon Profitez d'une vie paisible dans un jeu de simulation de vie cosy en construisant et en créant toutes sortes de choses dans Pokémon Pokopia, exclusivement sur Nintendo Switch 2.

Construisez un monde nouveau Les Pokémon et les êtres humains partageaient autrefois des jours heureux, mais le monde a dépéri, et les êtres humains ont disparu. Le seul résident encore présent est un Bouldeneu vénérable, qui vit seul sur ces terres désolées. Au sortir d'un long sommeil, un Métamorph étrange découvre ce qui est arrivé au monde et décide de restaurer cette contrée ravagée en utilisant ses capacités de transformation et ses étonnants nouveaux talents de confection.

Créez une utopie pour Pokémon Incarnez un Métamorph et bâtissez un monde merveilleux aux côtés des Pokémon. Après une bonne journée de construction et de jardinage, reposez-vous dans votre paradis ou proposez à des Pokémon et à vos proches de vous rendre visite. En restaurant ce monde et en cultivant sa superbe nature, vous rencontrerez de nouveaux Pokémon qui vous apprendront des capacités utiles ! Les Pokémon du voisinage ont hâte de vous accompagner dans vos aventures, que ce soit pour jouer ou vous aider à construire des bâtiments pour accueillir encore plus de proches ! Certains Pokémon vous demanderont parfois de l’aide pour créer ensemble un havre où il fait bon vivre.

Libérez votre créativité ! Fabriquez des objets et des meubles, puis décorez votre espace comme en tout simplicité en utilisant un Joy-Con 2 comme une souris ! Que ce soit en changeant de coiffure ou de tenue, en rendant visite à vos proches ou en prenant des photos de vos créations, il existe mille façons de profiter de votre monde !

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