Pokémon Champions : les développeurs s'excusent et travaillent pour corriger certains bugs

La Nintendo Switch essuie les plâtres avec Pokémon Champions, le nouveau jeu de combat Pokémon gratuit disponible sur Nintendo Switch (avant son arrivée prochainement sur mobiles).

Depuis sa sortie, le jeu est l'objet de très nombreuses critiques : bugs à gogo, fonctionnalités manquantes, peu de Pokémon compatibles, jeu bloqué en 30 Fps, problème avec l'affichage 4K en mode télé sur Nintendo Switch 2 et des tas de problèmes divers et variés... Autant dire que le jeu aurait mérité un petit peu plus de temps avant d'être mis sur le marché...

Dans un communiqué récent, publié par IGN, les développeurs du jeu se sont d'ailleurs excusés "pour la gène occasionnée" et reconnu une (petite) partie des problèmes.

"Merci de jouer à Pokémon Champions" . "Nous vous confirmons que les problèmes suivants surviennent actuellement :" La description du statut « Vampigraine » est incorrecte. le mauvais : perd 1/16 des PV max à chaque tour. la bonne description étant : perd 1/8 des PV max à chaque tour. Toutefois, le calcul est correct en combat.

Dans certaines conditions, lorsque deux Pokémon méga-évoluent simultanément, l'ordre peut être aléatoire (alors que cet ordre dépend normalement de la vitesse des deux Pokémon, ndlr).

Le genre de certains Pokémon du tutoriel est incorrect.

Le genre de certains Pokémon des équipes copiées publiées est incorrect.

Sous l'effet de « Encore », le talent « Paratonnerre » peut ne pas s'activer correctement.

Lors de la consultation des détails d'une capacité en combat, si vous survolez "Méga-Évolution" avec le curseur et appuyez sur le bouton B, vous ne pouvez pas sélectionner la capacité. Si ce problème survient, vous pouvez le résoudre en ouvrant et fermant la fenêtre d'abandon avec le bouton "–". "Ces bugs seront corrigés lors de futures mises à jour ou maintenances" "Nous continuons d'enquêter sur les autres problèmes non mentionnés ici. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Merci de votre fidélité à Pokémon Champions."

Alors, après un lancement chaotique, Pokémon Champions pourra-t-il enfin satisfaire ses joueurs ? IGN note que le "problème concernant le transfert de Pokémon depuis l'application Pokémon HOME a déjà été résolu".

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à partager vos expériences sur le jeu et à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Pokémon Champions est disponible depuis le 8 avril en téléchargement gratuit sur l'eShop de la Nintendo Switch.

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Source : Ign