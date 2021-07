Les consoles de la famille Nintendo 3DS / Nintendo 2DS reçoivent une mise à jour et passent en version 11.15.0-47 - Tous les détails

Les consoles de la famille 3DS incluant les différentes 3DS / New 3DS et 2DS / New 2DS XL reçoivent aujourd'hui une petite mise à jour. Cela faisait huit mois que cela n'était pas arrivé. A priori, cependant, pas grand chose à signaler de prime abord. Nintendo annonce simplement que la mise à jour apporte des ajustements et une amélioration des performances de la console. La sécurité de la console a été aussi améliorée ainsi que divers changements dans le but d'améliorer le confort d'utilisation. Retrouvez ci-dessous les notes officielles et évidemment si d'autres détails nous parviennent, nous vous les communiquerons.

Rappelons que les mises à jour ne sont théoriquement pas obligatoire même si certains jeux les exigent et que pour continuer à utiliser l'eShop, vous devez forcément les accepter. Pour ce faire, si la mise à jour ne vous est pas proposée, il suffit simplement de se rendre dans les paramètres de sa console pour la lancer.

Changements apportés par la version 11.15.0-47E Amélioration des performances de la console et autres ajustements Les performances générales et la sécurité de la console ont été améliorées et divers ajustements mineurs ont été réalisés afin d'optimiser le confort d'utilisation.

Source : Nintendo