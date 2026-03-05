Pokémon Pokopia se met à jour et passe en version 1.0.2 - Tous les détails

Pokémon Pokopia est un jeu parfait pour fêter les 30 ans de la licence Pokémon. Bien que s'inspirant de très nombreux jeux, le titre reste très frais et original et s'impose comme l'une des dernières belles réussites de The Pokémon Company.

Bien que le jeu soit très réussi, il a déjà reçu, au début du mois une première mise à jour corigeant "certains bugs". Depuis aujourd'hui, une seconde mise à jour est en ligne, apportant de nouveaux correctifs et quelques améliorations.

Pour toiut savoir sur cette mise à jour qui fait passer le jeu en version 1.0.2 , retrouvez ci-dessous les notes du patch en version française. Enjoy.

Ver. 1.0.2 (datée du 18/03/2026) Nous tenons à vous faire savoir que nous prévoyons de résoudre les problèmes suivants. Problèmes confirmés Nous avons mis en place des améliorations pour les problèmes suivants :

Lors de la quête « Briser des rochers avec Éclate-Roc » à Terrasec, si vous placiez un nouveau bloc à l'emplacement du bloc fissuré à côté de Tygnon, il était difficile de voir ce que vous deviez faire.

Lors de la quête « Accompagnez le Professeur ! » à Grisemer, si vous placiez un nouveau bloc à l'emplacement du bloc fissuré à côté de Ronflex, il était difficile de voir ce que vous deviez faire. De plus, les problèmes suivants ont été corrigés. Si vous les avez rencontrés en jeu, ils seront résolus après la mise à jour. Dans la quête « Un lieu de vie pour Carapuce » à Terrasec, Carapuce pouvait grimper à un arbre, et il devenait impossible de lui parler et donc de progresser.

Lors de la quête « À la recherche d'un Centre Pokémon » à Grisemer, si vous brisiez le bloc fissuré sur le pont avant que le Professeur Bouldeneu ne le traverse, il devenait difficile de progresser.

Lors de la quête « À la recherche d'un Centre Pokémon » à Grisemer, si vous réalisiez les actions dans un certain ordre, la réparation du pont du Professeur Bouldeneu pouvait ne pas se déclencher, et il devenait alors impossible de progresser.

Si vous réalisiez les actions dans un certain ordre à Collinangle, la rencontre avec Motisma ne se déclenchait pas.

À Collinangle, si la quête « Un chemin plus praticable » s'était déclenchée dans certaines conditions, il devenait difficile de progresser.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Pokémon Pokopia sera disponible officiellement le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Pour tout savoir sur le jeu, retrouvez notre test complet.

Pokémon POKOPIA : toutes les notes et tous les tests

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Construisez un monde nouveau Les Pokémon et les êtres humains partageaient autrefois des jours heureux, mais le monde a dépéri, et les êtres humains ont disparu. Le seul résident encore présent est un Bouldeneu vénérable, qui vit seul sur ces terres désolées. Au sortir d'un long sommeil, un Métamorph étrange découvre ce qui est arrivé au monde et décide de restaurer cette contrée ravagée en utilisant ses capacités de transformation et ses étonnants nouveaux talents de confection.

Créez une utopie pour Pokémon Incarnez un Métamorph et bâtissez un monde merveilleux aux côtés des Pokémon. Après une bonne journée de construction et de jardinage, reposez-vous dans votre paradis ou proposez à des Pokémon et à vos proches de vous rendre visite. En restaurant ce monde et en cultivant sa superbe nature, vous rencontrerez de nouveaux Pokémon qui vous apprendront des capacités utiles ! Les Pokémon du voisinage ont hâte de vous accompagner dans vos aventures, que ce soit pour jouer ou vous aider à construire des bâtiments pour accueillir encore plus de proches ! Certains Pokémon vous demanderont parfois de l’aide pour créer ensemble un havre où il fait bon vivre.

Libérez votre créativité ! Fabriquez des objets et des meubles, puis décorez votre espace comme en tout simplicité en utilisant un Joy-Con 2 comme une souris ! Que ce soit en changeant de coiffure ou de tenue, en rendant visite à vos proches ou en prenant des photos de vos créations, il existe mille façons de profiter de votre monde !

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