La Nintendo 3DS reçoit une mise à jour et passe en version 11.14.0-46

Cela faisait près d'un an que cela n'était pas arrivé. La dernière fois, c'était le 3 décembre 2019 (souvenez-vous) mais voilà qu'aujourd'hui les consoles de la famille 3DS (New 3DS, New 2DS, 3DS & 2DS) reçoivent une mise à jour et passent en version 11.14.0-46 . Au programme, rien d'extraordinaire puisque, officiellement, la mise à jour se contente d'une "amélioration des performances de la console et autres ajustements" comme toutes les mises à jour de la 3DS/2DS depuis ces dernières années.

La mise à jour devrait se lancer automatiquement sur la console mais si elle ne vous est pas proposée vous pouvez, si vous le souhaitez, la lancer à partir des paramètres de la console ou simplement en lançant l'eShop. Rappelons que si en théorie, aucune mise à jour n'est obligatoire, en pratique elle le sont si vous voulez continuer à vous rendre sur l'eShop.