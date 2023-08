Performances, Résolution, Fréquence d'images... Pikmin 4 passe sur le grill de Digital Foundry

Pikmin 4 est LE gros jeu Nintendo de l'été sur Nintendo Switch et, contre toute attente (car jusqu'à présent la série n'a jamais véritablement rencontré le grand public), il cartonne dans les charts du monde entier. Si vous n'avez pas encore craqué, nous vous invitons à découvrir ce qu'en pense Digital Foundry qui a passé le jeu sur le grill pour voir ce qu'il avait réellement dans le ventre, du point de vue technique. Retrouvez ci-dessous, le résumé des conclusions de Digital Foundry

Pikmin 4 marque un tournant dans la série puisque contrairement aux autres opus, Nintendo utilise le moteur Unreal Engine plutôt qu'un moteur maison.. Pour Digital Foundry, le résultat est sans appel, puisque Pikmin 4 est probablement le plus bel épisode des Pikmin à ce jour et représente "un saut graphique" et une "refonte intégrale". Graphiquement, le jeu est magnifique avec une direction artistique maîtrisée et des environnements gigantesques fourmillant de détails et d'éléments combinés comme, des papillons qui butinent de fleur en fleur, une pluie de pétales de cerisiers ou du brouillard en arrière plan. Il y a eu un vrai travail de fond réalisé sur les ombres, la lumière, les textures, les reliefs ou encore la profondeur de champ pour un rendu bien plus réaliste qu'auparavant, donnant réellement une impression de vie.

Pour la première fois de la série, Digital Foundry ​note que Nintendo s'est servi de l'anti-aliasing permettant de faire cohabiter de façon cohérente et harmonieuse énormément d'éléments et de textures différentes. Pour autant, cela n'empêche pas un effet de scintillement pixelisé notamment en arrière-plan, ce qui montre malgré tout les limites du système sur lequel le jeu tourne.

A l'arrivée, le jeu bénéficie d'une résolution dynamique en 900p en mode télé, et de 720p en mode portable avec une fréquence d'images stable à 30fps . Digital Foundry relève de micro-baisses lors de l'utilisation brusque de la caméra mais rien de réellement fâcheux. En résumé, malgré les limite, parfois visibles, de la Nintendo Switch, Digital Foundry qualifie Pikmin 4 de vrai tour de force avec de nombreuses améliorations tant au niveau du gameplay qu'au niveau technique avec des séquences de jeu qui se rapprochent des séquences en CGI (pour Computer-Generated Imagery ou images de synthèse).

Retrouvez la vidéo de Digital Foundry ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Pikmin 4 est désormais disponible sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur Pikmin 4, vous pouvez retrouver notre test complet en cliquant ICI et notre vidéo test en cliquant LA.

,

Test Nintendo-Master.com : 9/10

Pikmin 4 est tout ce que les fans pouvaient espérer de lui et bien plus encore (...) la synthèse ultime entre l'ancienne formule et la nouvelle direction amorcée par Pikmin 3

NOTRE TEST DE PIKMIN 4 EST A LIRE ICI

---------------------------------------------------------------------------------------------

LIRE AUSSI :

Source : Youtube