Pikmin 4 reçoit la mise à jour 1.1.1 sur Nintendo Switch - Tous les détails

Pikmin 4, initialement sorti en juillet 2023 sur Nintendo Switch, a reçu dernièrement une "grosse" mise à jour gratuite (voir détails ICI).

Si on ne peut qu'être déçu que Nintendo n'en n'ait pas profité pour proposer une mise à niveau vers la Nintendo Switch 2, cette mise à jour a, malgré tout, apporté pas mal de corrections et de petites nouveautés dont les Pikmin déco, un mode photo et de nouveaux modes de difficulté.

Mais il faut croire que ce n'était pas encore "parfait". En effet, le jeu vient de recevoir une nouvelle mise à jour 1.1.1 dont vous pouvez retrouver le détail sur cette page.

Dernière mise à jour de Pikmin 4 : Ver. 1.1.1 (publiée le 16 décembte 2025 )

Correction concernant les ordres donnés à Otchin Vous pouvez désormais donner immédiatement l’ordre « Au travail » à Otchin dans votre équipe en appuyant de manière répétée sur le bouton A après avoir lancé tous les Pikmin de votre équipe. (Pour les tâches où il n'y a pas assez de Pikmin, ou pour celles qu'Otchin ne peut pas effectuer, la commande sera tout de même temporairement interrompue.) Correctifs liés aux transferts de compétences Lorsque vous commencez une nouvelle partie avec un transfert de compétences, vous pouvez désormais conserver toutes les compétences précédemment acquises par Otchin. (Parlez au capitaine et accédez à l'écran d'entraînement une fois qu'Oatchi a grandi et que vous pouvez vous entraîner.)

Remarque : Il est impossible d'effectuer des démarrages en roulade dans la démo de Pikmin 4.

Correction d'un bug où certains trésors n'étaient pas pris en compte dans le catalogue des trésors une fois celui-ci complété. Corrections liées aux niveaux d'activité des créatures Lorsque le niveau d'activité est réglé sur « Paisible», les créatures suivantes n'attaqueront plus à moins que vous ne les attaquiez en premier.

Lorsque le niveau d'activité est réglé sur « Paisible», les créatures sont moins susceptibles d'aspirer les Pikmin ou de les attraper avec leur langue.

Correction d'un bug où le Lance-grenouilles était incapable de s'attaquer aux Pikmin lorsque le niveau d'activité était réglé sur « Infernal».

Correction d'un bug où certaines créatures se figeaient sur place lorsqu'elles étaient nourries avec plusieurs Bombes Rocheuses alors que le niveau d'activité était réglé sur « Féroce ». Corrections relatives aux Pikmin décoratifs Il est désormais plus facile de « dire cheese » lors de la prise de photos de certains Pikmin déco.

Les Pikmin déco ne sont désormais plus affectés lorsqu'une créature effectue une attaque où elle aspire des Pikmin.

Correction d'un bug qui entraînait parfois un délai d'affichage des Pikmin déco trouvés lors de l'envoi de ces données à l'application Pikmin Bloom pour appareils intelligents. Remarque : les données des Pikmin déco ne peuvent pas être envoyées à Pikmin Bloom depuis la démo de Pikmin 4. Correctifs liés au verrouillage automatique de la cible Ajout d’un paramètre permettant d’empêcher le blocage du curseur suite à des appuis répétés sur le bouton A lorsque le verrouillage automatique de la cible est désactivé. Remarque : Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en ouvrant le menu Pause (bouton -), en sélectionnant « Paramètres », puis en allant dans « Appuyer plusieurs fois sur A pour verrouiller ». (Cette option est désactivée par défaut.) Guide des boutons supplémentaires Une explication apparaîtra désormais à l’écran en mode « Photo » lors de l’utilisation de l’appareil photo de terrain, indiquant que vous pouvez déplacer l’appareil photo vers le haut ou vers le bas à l’aide des boutons de direction haut et bas du Joy-Con (L) (ou des boutons haut et bas du pavé de contrôle + de la manette Nintendo Switch Pro). Autres corrections de bugs Correction d'autres problèmes afin d'améliorer l'expérience de jeu. Remarque : Un correctif contenant les mêmes modifications a également été distribué pour la démo de Pikmin 4. La version de démonstration ne peut pas envoyer d’informations sur les Pikmin déco à l’application Pikmin Bloom pour smartphones.

Pour rappel, Pikmin 4 est disponible sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur Pikmin 4, vous pouvez retrouver notre test complet en cliquant ICI et notre vidéo test en cliquant LA.

Test Nintendo-Master.com : 9/10

Pikmin 4 est tout ce que les fans pouvaient espérer de lui et bien plus encore (...) la synthèse ultime entre l'ancienne formule et la nouvelle direction amorcée par Pikmin 3

