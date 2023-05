Les consoles de la famille Nintendo 3DS et Nintendo 2DS reçoivent la mise à jour 11.17.0-50 - Tous les détails

Depuis mars dernier , il n'est plus possible d'acheter des jeux sur l'eShop de la 3DS (et de la Wii U). On peut toujours retélécharger les jeux déjà achetés (et les démos précédemment téléchargées) mais une page s'est tournée. Pour autant, Nintendo n'oublie pas sa petite console portable. La preuve : les consoles de la famille Nintendo 3DS incluant la 3DS, la New 3DS, la New 3DS XL la 2DS et la New 2DS XL viennent de recevoir une nouvelle mise à jour les faisant passer en version 11.17.0-50 . Pas de quoi se relever la nuit toutefois puisqu'officiellement, la mise à jour n'est là que pour apporter "quelques ajustements" et améliorer les performances de la console. Pour en savoir plus, on se tournera comme toujours vers le datamineur bien connu OatmealDome qui se plait à mettre les pieds dans le patch pour voir ce qui s'y cache. On apprend ainsi que l'eShop et le navigateur internet de la console ont aussi été mis à jour. L'eShop a ainsi été simplifié de façon à ce que l'on puisse retélécharger plus facilement ses jeux mais aussi fusionner son solde 3DS avec celui de sa Switch (possible jusqu'en mars 2024). Notez qu'il semblerait aussi que le menu US a reçu une mise à jour sans que l'on ait, à ce stade, plus de détails...

Comme d'habitude, vous pouvez lancer la mise à jour de votre console en vous rendant dans l'onglet "Autres paramètres" des "Paramètres" de votre console.

Changements apportés par la version 11.17.0-50E Amélioration des performances de la console et autres ajustements Les performances générales et la sécurité de la console ont été améliorées et divers ajustements mineurs ont été réalisés afin d'optimiser le confort d'utilisation.

