Paper Mario : La Porte Millénaire reçoit une mise à jour et passe en version 1.0.1 - Tous les détails

Somptueux remake du jeu GameCube sorti il y a tout juste 20 ans , Paper Mario : La Porte Millénaire vient de recevoir une mise à jour sur Nintendo Switch. Au programme quelques petites améliorations et surtout des corrections de bugs dont certains pouvaient se révéler gênants. Pour avoir tous les détails du contenu de cette mise à jour, retrouvez ci-dessous, la traduction des notes de mises à jour publiées par Nintendo.

Notes de mise à jour : Ver. 1.0.1 (sortie le 9 juillet 2024)

Problèmes résolus Correction d'un problème empêchant la progression du jeu où vous pouviez dépasser l'arbre tombé sur le Chemin de Penocta sans obtenir au préalable le mode Rouleau. Si cette erreur s'est produite et que le jeu a été sauvegardé sur la carte avec l'arbre tombé, vous redémarrerez le jeu repositionné à un endroit avant de passer l'arbre tombé. Si la partie a été sauvegardée quelque part au-delà de la carte avec l'arbre tombé, après avoir téléchargé ces données de mise à jour, veuillez sauvegarder dans le bloc de sauvegarde sur la carte avec l'arbre tombé, puis revenez à l'écran titre. Lorsque vous sélectionnez à nouveau les données pertinentes dans l'écran de sélection des données de sauvegarde, vous redémarrez le jeu repositionné à un endroit avant de passer l'arbre tombé.

sans obtenir au préalable le mode Rouleau. Correction d'un problème où les commandes ne répondaient parfois plus correctement après avoir frappé un ennemi avec un marteau sur le terrain.

Correction d'un problème où les batailles ne progressaient parfois plus correctement ou les icônes d'état ne s'affichaient plus pendant les batailles dans les cas où les joueurs jouaient pendant une longue période sans fermer le logiciel.

Correction d'un problème où une bataille contre un Koopa Troopa caché derrière une touffe d'herbe dans la Plaine Dragobé qui occasionnellement ne se terminait pas correctement.

qui occasionnellement ne se terminait pas correctement. Correction d'un problème où les commandes pouvaient ne pas répondre correctement après avoir utilisé la capacité de Carmina sur le terrain.

Correction d'un problème pendant les batailles où le tour du joueur pouvait parfois être entièrement ignoré après avoir utilisé les badges Double Objet ou Triple Objet.

Correction de certains problèmes de texte en anglais, français, allemand, italien et coréen.

Correction d’un certain nombre d’autres problèmes.

Selon, les paramètres de votre console, et à condition qu'elles soit connectée à internet, Paper Mario : La Porte Millénaire devrait se mettre à jour automatiquement. Dans le cas contraire, vous pouvez lancer la mise à jour manuellement en sélectionnant, via le menu, l’icône du jeu et en appuyant sur le bouton + ou - de la manette. Il suffit ensuite de sélectionner l'onglet mise à jour.

Pour rappel, Paper Mario : La Porte Millénaire est disponible actuellement sur Nintendo Switch.

Source : Nintendo