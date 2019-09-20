Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch 1 : première mise à jour de 2026 - Tous les détails du patch 21.2.0

Par rifraff - Il y a 4 heures

Les consoles de la famille Switch, la Nintendo SWITCH 2 mais aussi la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch - Modèle OLED) ont reçu cette nuit une mise à jour les faisant passer en version 21.2.0.

Il s'agit de leur première mise à jour de 2026. Cependant, ne faites pas pêter le Champomy puisqu'il est encore question, officiellement du moins, des sempiternelles "améliorations générales..."

Selon vos paramètres, la mise à jour devrait être proposée automatiquement, sinon vous pouvez la lancer dans les paramètres de votre console, rubrique Console. 

Notez que les Joy-Con, la caméra ou encore la station d'accueil de la Switch 2 n'ont pas besoin d'être mis à jour. 

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaires.

Détail du patch Nintendo SWITCH 2 / Nintendo Switch 1 version 21.2.0 (publiée le 12 janvier 2026)

  • Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent. Plus d'infos avec notre test complet de la NINTENDO SWITCH 2 ,

Et toujours :

Bonne année 2026 : les voeux de l'équipe de Nintendo-Master.com

Nintendo Switch Lite
Nintendo

  • 20 septembre 2019
  • 20 septembre 2019
  • 20 septembre 2019
Nintendo Switch (standard)
Nintendo
Nintendo

  • 03 mars 2017
  • 03 mars 2017
  • 03 mars 2017
Nintendo Switch - Modèle OLED
Nintendo

  • 08 octobre 2021
  • 08 octobre 2021
  • 08 octobre 2021
Update

  • Inconnue
  • Inconnue
  • Inconnue
Nintendo SWITCH 2
Nintendo
Nintendo

  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025

Sur le même sujet

6
Image news
Hollow Knight : Silksong : nouvelles images de la version Nintend...
18
Image news
La Nintendo Switch pourrait devenir une plateforme perpétuelle à...
0
Image news
Nintendo Switch (modèle OLED) : nous avons pu tester la nouvelle...