Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch 1 : première mise à jour de 2026 - Tous les détails du patch 21.2.0

Les consoles de la famille Switch, la Nintendo SWITCH 2 mais aussi la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch - Modèle OLED) ont reçu cette nuit une mise à jour les faisant passer en version 21.2.0 .

Il s'agit de leur première mise à jour de 2026 . Cependant, ne faites pas pêter le Champomy puisqu'il est encore question, officiellement du moins, des sempiternelles "améliorations générales..."

Selon vos paramètres, la mise à jour devrait être proposée automatiquement, sinon vous pouvez la lancer dans les paramètres de votre console, rubrique Console.

Notez que les Joy-Con, la caméra ou encore la station d'accueil de la Switch 2 n'ont pas besoin d'être mis à jour.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaires.

Détail du patch Nintendo SWITCH 2 / Nintendo Switch 1 version 21.2.0 (publiée le 12 janvier 2026 )

Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent . Plus d'infos avec notre test complet de la NINTENDO SWITCH 2 ,

Et toujours :

Bonne année 2026 : les voeux de l'équipe de Nintendo-Master.com