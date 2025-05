Nintendo Switch 2 : les panneaux latéraux des Joy-Con sont personnalisables

La Nintendo SWITCH 2 arrive dans un mois pile-poil mais elle n'a pas encore livré tous ses secrets.

En effet, on découvre que les nouveaux Joy-Con pourront être "personnalisés" en changeant la couleur des petites bandes qu'ils ont sur les côtés. On ne sait pas si plusieurs couleurs seront fournies dès le départ mais c'est une bonne initiative sachant que pour le moment, les nouveaux Joy-Con ne sont disponibles qu'en une seule couleur (avec du orange pour le Joy-Con droit et du bleu pour le Joy-Con bleu).

En attendant des détails officielles, retrouvez une image postée sur les réseaux par Centro LEAKS.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

You will be able to customize the Joy-con 2 side panes like the PS5 faceplates.



Some new panels have already started popping up. pic.twitter.com/0Fv9YRbCa5