Nintendo Switch 2

Capcom Spotlight : toutes les annonces et infos à retenir

Par rifraff - Il y a 5 heures

C'est l'heure du Capcom Spotlight, la version Capcom des Nintendo Direct. Au menu, les jeux Capcom à venir cette année sur PC et consoles.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Toutes les infos du Capcom Spotlight du 5 mars 2026

  • PRAGMATA ouvre le bal avec de nouvelles images impressionnantes. petit changement de date de sortie : le 17 avril 2026 (au lieu du 24 !) la démo pragmata : Sketchbook est désormais disponible sur toutes les plateformes.
  • Un amiibo Pragmata est prévu - première image.

  • Un nouveau projet basé sur Resident Evil Requiem et les parcs Universal
  • Un nouveau jeu de tir  basé sur Resident Evil 2 arrive en salle d'arcade
  • Des concerts spéciaux pour le 30eme anniversaire de Resident Evil
  • Le Generation Pack réunissant les 3 derniers resident Evil sera disponible jusqu'au 31 mars 2026
  • ONIMUSHA Way of Sword sortira en 2026 sur Xbox, PS5 et PC
  • Quelques nouveautés pour Street Fighter 6 (perso, tenues, collaboration... Et même quelques images du film)
  • Nouveau trailer de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection et quelques bonus présentés et des DLC gratuits.Sortie le 13 mars - Demo disponible
  • Et c'est tout pour aujourd'hui. Un sondage sur l'émission est disponible.

Lire aussi : REVUE DE PRESSE RESIDENT EVIL REQUIEM :TOUTES LES NOTES ET TOUS LES TESTS

Et aussi :

,

Et toujours :

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition
Capcom

  • 05 juin 2025
  • Inconnue
  • Inconnue
Mega Man Battle Network Legacy Collection
Capcom

  • 14 avril 2023
  • Inconnue
  • Inconnue
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Capcom

  • 13 mars 2026
  • 2026
  • 2026
Resident Evil Requiem
Capcom

  • 27 février 2026
  • 27 février 2026
  • 27 février 2026
PRAGMATA
Capcom

  • 24 avril 2026
  • 24 avril 2026
  • 24 avril 2026

Sur le même sujet

1
Image news
Street Fighter 6 - C.Viper fait une entrée électrisante dans le r...
4
Image news
Street Fighter 6 : premier teaser en attendant plus d'infos cet é...
9
Image news
Street Fighter 6 - Une démo inédite disponible sur Nintendo Switc...