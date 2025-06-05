Capcom Spotlight : toutes les annonces et infos à retenir

C'est l'heure du Capcom Spotlight, la version Capcom des Nintendo Direct. Au menu, les jeux Capcom à venir cette année sur PC et consoles.

Toutes les infos du Capcom Spotlight du 5 mars 2026

PRAGMATA ouvre le bal avec de nouvelles images impressionnantes. petit changement de date de sortie : le 17 avril 2026 (au lieu du 24 !) la démo pragmata : Sketchbook est désormais disponible sur toutes les plateformes.

Quelques infos sur Mega Man Battle Network Legacy Collection . Dispo le 27 mars sur PC et consoles dont la Switch 1

Un nouveau projet basé sur Resident Evil Requiem et les parcs Universal

Un nouveau jeu de tir basé sur Resident Evil 2 arrive en salle d'arcade

Des concerts spéciaux pour le 30eme anniversaire de Resident Evil

Le Generation Pack réunissant les 3 derniers resident Evil sera disponible jusqu'au 31 mars 2026

