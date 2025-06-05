Nintendo Switch 2
Capcom Spotlight : toutes les annonces et infos à retenir
Par rifraff - Il y a 5 heures
C'est l'heure du Capcom Spotlight, la version Capcom des Nintendo Direct. Au menu, les jeux Capcom à venir cette année sur PC et consoles.
Toutes les infos du Capcom Spotlight du 5 mars 2026
- PRAGMATA ouvre le bal avec de nouvelles images impressionnantes. petit changement de date de sortie : le 17 avril 2026 (au lieu du 24 !) la démo pragmata : Sketchbook est désormais disponible sur toutes les plateformes.
- Un amiibo Pragmata est prévu - première image.
- Quelques infos sur Mega Man Battle Network Legacy Collection. Dispo le 27 mars sur PC et consoles dont la Switch 1
- Résultat du concours de design de boss du prochain jeu Mega Man Dual Override dont le premier se retrouvera dans le jeu
- Un nouveau projet basé sur Resident Evil Requiem et les parcs Universal
- Un nouveau jeu de tir basé sur Resident Evil 2 arrive en salle d'arcade
- Des concerts spéciaux pour le 30eme anniversaire de Resident Evil
- Le Generation Pack réunissant les 3 derniers resident Evil sera disponible jusqu'au 31 mars 2026
- ONIMUSHA Way of Sword sortira en 2026 sur Xbox, PS5 et PC
- Quelques nouveautés pour Street Fighter 6 (perso, tenues, collaboration... Et même quelques images du film)
- Nouveau trailer de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection et quelques bonus présentés et des DLC gratuits.Sortie le 13 mars - Demo disponible
- Et c'est tout pour aujourd'hui. Un sondage sur l'émission est disponible.
