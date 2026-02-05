PRAGMATA s'offre une démo avant sa sortie sur Nintendo Switch 2

Dans la liste des jeux qui commencent à intriguer de plus en plus votre serviteur, PRAGMATA est dans le top 3 de ce début d'année 2026. Alors que le jeu de CAPCOM est a ttendu pour le 24 avril sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, CAPCOM a profité du Nintendo Direct Partner Showcase pour annoncer la publication ce jour d'une démo du jeu sur l'eShop de la Nintendo Switch 2. Nous vous laissons également découvrir le dernier trailer en date mettant en avant ce mélange étonnant de jeu de tir et de hacking.

PRAGMATA, la nouvelle franchise originale de Capcom. Nous sommes dans un avenir proche, et Hugh, le protagoniste, et Diana, son compagnon droïde, doivent coopérer pour se frayer un chemin dans une station de recherche lunaire glacée.

Source : Nintendo