Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon : laissez-vous envoûter par la magnifique bande originale du jeu

Nous avions déjà adoré la bande originale de Bayonetta 3 (écouter ici) mais avec celle de Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon, on franchit un cap ! Pour vous en convaincre (ou pas !) Nintendo vient de publier une vidéo de l'enregistrement du thème principal du jeu, "Together in the Moonlit Forest" par Lauren McGlynn au mythique studio anglais Abbey Road. Composée par Hitomi Kurokawa de PlatinumGames, la musique du jeu apparait déjà comme l'une des meilleures de l'année. Mais évidemment, nous vous en laissons juge... N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire notre test complet de CEREZA AND THE LOST DEMON ICI

Pour rappel, Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon est disponible dès à présent en exclusivité sur Nintendo Switch. Retrouvez notre test complet de Cereza and the Lost Demon en CLIQUANT ICI et LA REVUE DE PRESSE EXCLUSIVE du jeu en CLIQUANT LA.

,

Lire aussi :

Acheter BAYONETTA 3 EDITION MASCARADE SUR AMAZON - LIEN PARTENAIRE