Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon : les critiques sous le charme - Trailer

On se plaint souvent du manque d'originalité des grosses productions qui au vu de leurs investissements, préfèrent jouer la sécurité. Avec Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon, PlatinumGames a osé proposer un jeu à licence totalement différent des titres précédents et très original, tant dans la forme que dans le fond (en tout cas, à première vue) quitte à décontenancer aux fans de base. Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon est un spin-off de Bayonetta 3 en forme de conte pour enfants qui nous raconte l'histoire de la jeune apprentie sorcière Cereza, future Bayonetta, et de son premier démon, Chouchou. Visuellement magnifique, le jeu est un véritable tour de force qui tout en étant très éloigné des jeux originaux reste très cohérent dans son approche comme dans son gameplay. Le jeu est par ailleurs très accessible et adorable en tout points. C'est un indispensable pour tous les fans de la sorcière de PlatinumGames mais aussi plus globalement pour tous les possesseurs de Nintendo Switch (surtout ceux qui aiment les jeux d'aventures et d'énigmes).

Le jeu est disponible depuis moins d'un mois mais malheureusement, comme beaucoup trop de titres Nintendo Switch, il a déjà disparu des radars, enseveli par la tonne de jeu sortie depuis. En France, il n'est resté qu'une semaine dans les charts et il a vite disparu du classement bimensuels des 30 meilleurs téléchargement de l'eShop . Cela ne veut pas nécessairement dire que le jeu a fait un bide surtout qu'il peut s'imposer avec le temps (au fil des promotions ou de la sortie d'hypothétiques DLC) mais il est évident que ce n'est pas un raz-de-marée. Probablement aussi que le décalage entre sa fausse image de "petit jeu indépendant" et son prix au lancement de 59,99€ (qui est le prix des "grands jeux Nintendo") a dû refreiner pas mal de velléités d'achat... La publication d'un trailer reprenant quelques notes distribuées par la presse nous donne donc l'occasion de rappeler une nouvelle fois à quel point le jeu est une petite merveille tout à fait digne de figurer dans votre collection de jeu. Une démo gratuite est disponible en téléchargement sur l'eShop pour vous faire un premier avis.

Pour rappel, Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon est disponible dès à présent en exclusivité sur Nintendo Switch.

