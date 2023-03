Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon s'offre une nouvelle démo sur Nintendo Switch

Alors que la sortie de Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon s'approche à grands pas sur Nintendo Switch, Nintendo vient de publier une nouvelle démo du jeu accessible directement depuis l'eShop de la Nintendo Switch. Cette dernière vous permet de découvrir les premiers chapitres du jeu, avec possibilité d'importer votre sauvegarde dans la version complète lorsqu'elle sera disponible à partir du 17 mars 2023 . Une méthode parfaitement efficace pour voir si ce spin-off d'un genre tout autre que la licence principale peut éventuellement vous charmer. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la lire, notre preview de Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon est également accessible juste-ici.

Avant de devenir celle que l’on connaît sous le nom de « Bayonetta », cette apprentie sorcière en est venue à oublier la prudence et à s’aventurer dans une forêt périlleuse. Toute belle histoire recèle d’une leçon sur l’amitié et la coopération, ainsi, dans ce nouveau conte, Cereza et Chouchou coordonnent leurs efforts pour combattre, explorer, et résoudre des énigmes.

Le Joy-Con de gauche est utilisé pour déplacer Cereza et piéger les ennemis avec sa magie, tandis que le Joy-Con de droite permet de déplacer Chouchou pour lacérer et croquer les adversaires. Les graphismes enchanteurs et inspirés des plus beaux livres d’images feront de chaque zone du jeu un véritable tableau, comme peint à la main pour l’occasion. En explorant la forêt, joueuses et joueurs trouveront des objets magiques qui les aideront à progresser dans l’aventure. De plus, des options d’accessibilité, telles que la réduction des dégâts ou l’automatisation de certaines commandes, aideront autant les néophytes que les fans de Bayonetta à apprécier pleinement leur partie.