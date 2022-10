Performances, frame rate, mode portable... Bayonetta 3 passe l'examen technique de Digital Foundry

Bayonetta 3 est l'un des évènements du mois sur Nintendo Switch. Le jeu est un un festival de séquences délirantes et démesurées à même de satisfaire les fans de la sorcière. A la rédaction, on adore (en tout cas, votre serviteur...) Le jeu a bien des défauts mais il est tellement généreux et "énorme" que ce n'est vraiment pas ce que l'on retient, manette en main... Pour autant, Digital Foundry a, comme à son habitude, testé les performances du jeu et, en résumé, ce n'est pas fameux. En effet, pour Digital Foundry, le titre vise trop haut en comparaison de la console pour laquelle il est conçu. En résulte "de sérieux problèmes techniques" avec une qualité d'images "assez limitée". Si en mode télé, le jeu tourne en 810p , en mode portable, ça se gâte puisqu'on descend à 480p . Quant aux cinématiques, elles tournent à 30 images par secondes et si cela monte à 60 Fps pour les séquences de gameplay, ce n'est pas constant et ça fluctue beaucoup dès que ça pétarade (et ça pétarade souvent.) Pour Digital Foundry, il est clair que le jeu serait clairement mieux sur consoles new-gen et il faut donc espérer une version conçue pour la prochaine Nintendo Switch. Pour conclure, si le jeu est excellent, il vaut mieux tempérer ses "attentes du côté technique pour passer un bon moment avec Bayonetta 3". N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

Source : Nintendolife