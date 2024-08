The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se dévoile avec de nouveaux artworks

Hier, Nintendo a dévoilé un nouveau trailer plein d'infos inédites sur The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (voir ici). Dans la foulée, la firme a publié de nouveaux artworks du trailer permettant de retrouver notamment la princesse en cavalière. En effet, c'est une des nouvelles infos dévoilées par le trailer, Zelda pourra se déplacer dans Hyrule en appelant un cheval (une fois appris l'écho de la carotte).

Retrouvez ces artworks sur cette page ainsi que de nombreuses captures d'écran du trailer permettant d'avoir un aperçu de ce que nous réserve ce nouveau titre 2D reprenant le style "chibi" du remake deThe Legend of Zelda : Link's Awakening mais aussi des éléments de gameplay de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom,

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sera disponible le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Par ailleurs une NINTENDO SWITCH LITE collector dorée sera disponible à la même date. et, peut-être même, un amiibo Zelda "chibi"

