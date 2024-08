The Legend of Zelda: Echoes Of Wisdom nous dévoile Hyrule dans une toute nouvelle bande-annonce riche en informations inédites

Vous rêviez d'enfin en savoir plus sur The Legend of Zelda: Echoes Of Wisdom ? Ne vous inquiétez pas, Nintendo vient de nous gâter en dévoilant une toute nouvelle bande-annonce de plus de 5 minutes pour ce titre. Dans celle-ci, nous sommes invités à traverser Hyrule tout entier, des tourbières de Firone jusqu'au désert Gerudo en passant par le Volcan d'Ordinn, le tout en apprenant de toutes nouvelles mécaniques pour le jeu comme la synchronisation d'éléments et d'ennemis qui fonctionne un poil comme Emprise dans Tears of the Kingdom.

Nous avons aussi la confirmation que nous pourrons nous déplacer à dos de cheval, changer notre apparence, compléter des quêtes secondaires ou encore fabriquer et boire des smoothies aux différents effets. Une superbe mise en bouche qui promet à The Legend of Zelda: Echoes Of Wisdom d'être la digne révolution des Zelda vu du dessus !

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est toujours attendu en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 26 septembre prochain .

Apprenez-en plus sur les différentes régions d'Hyrule que vous explorerez dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom... ainsi que sur certaines capacités qui vous seront bien utiles !

