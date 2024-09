The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Le sac avec l'affiche de recherche de Zelda bientôt disponible sur My Nintendo

Si vous êtes un amateur de goodies et que vous avez beaucoup de points platine qui prennent la poussière dans votre portemonnaie virtuel, cette info devrait vous intéresser. Aperçu sur le My Nintendo Américain, le constructeur propose aux joueurs un magnifique sac en toile à l'effigie de la Princesse Zelda... ou plutôt à l'effigie de son avis de recherche lui-même très... abstrait que l'on peut apercevoir à plusieurs reprises dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Déjà disponible chez nos amis Outre-Atlantique pour la modique somme de 1200 points platine, il ne nous reste qu'à économiser en attendant sa mise en ligne sur notre Club Nintendo Européen. En attendant, vous pouvez toujours profiter de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, disponible sur Nintendo Switch depuis le 26 septembre 2024 .

D'ailleurs... vous appelez ça un sac ou une poche par chez vous ?