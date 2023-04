Super Mario Bros. Le Film : la chanson Take on Me de ah-a n'a pas été choisie par hasard

Super Mario Bros. Le Film est un succès phénoménal. On vous a déjà dit tout le bien et le (pas trop) mal qu'on pensait de l'association des studios Illumination avec Nintendo dans notre critique complète du film et avec l'avis de la rédaction. Si globalement, nous sommes conquis, il y a des petits détails qui nous ont quand même plus ou moins gêné. Parmi eux, l'utilisation, à différents moments du film, de hits des années 80 déjà entendus mille fois dans d'autres films. C'est le cas notamment de Take on Me du groupe norvégien ah-a, utilisé notamment dans les séries Ash vs Evil Dead et The Last of Us ou encore dans les films Deadpool 2, Ready Player One, La La Land et même dans Moi Moche et Méchant 3 produit par Illumination et dans la version cinématographique de Teen Titans GO ! réalisée par Aaron Horvath et Michael Jelenic, les réalisateurs de Super Mario Bros. Le Film ! Mais ne croyez pas qu'il s'agit d'une facilité ou d'un choix dicté par un Intelligence Artificielle. Il y a, à priori, une raison derrière ce choix. Apparemment, la chanson Take on Me était numéro un des charts au moment de la sortie de la NES aux Etats-Unis, le 18 octobre 1985 . Ca paraît tiré par les cheveux et on attend avec impatience la justification de l'utilisation de Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est sorti depuis le 5 avril 2023 . Retrouvez notre test critique complète ICI

