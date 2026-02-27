Resident Evil Requiem reçoit la mise à jour 1.1.1 sur Nintendo Switch 2 - Détails
Resident Evil Requiem est disponible sur de nombreuses plateformes mais surtout sur Nintendo SWITCH 2. Capcom a réussit à porter ce "gros" titre sans trop de casse et pouvoir jouer n'"importe où à ce titre (comme aux deux précédents) est un vrai plus. Si vous avez franchit le pas, notez que le jeu vient de recevoir une petite mise à jour sur Nintendo Switch 2 qui apporte quelques corrections. Retrouvez le détaild e cette mise à jour qui, selon vos paramètres, vous sera proposée directement ou que vous pourrez lancer à partir du menu de la console.
Resident Evil Requiem Ver. 1.1.1 (9 mars 2026)
- Les problèmes qui bloquaient la progression des joueurs dans certaines conditions ont été corrigés.
- De nombreux correctifs visant à améliorer l'expérience de jeu globale ont également été implémentés.
Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, Resident Evil Requiem est disponible officiellement depuis le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store).
