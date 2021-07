Nintendo Switch OLED - Quid de l'autonomie de la batterie ?

Quand un nouveau produit électronique arrive sur le marché, une des questions qui revient le plus est de savoir comment se comportera son autonomie lorsqu'il n'est plus en charge. La Nintendo Switch OLED ne déroge pas à la règle. Avec un écran OLED de 7 pouces et une amélioration de son système audio, on aurait aimé à pense que la batterie de la console allait subir un changement pour proposer une autonomie plus élevée en mode portable. Car après-tout, ce fameux modèle OLED propose surtout une amélioration du confort pour les joueurs nomades.

Et bien oui et non. La batterie de la Nintendo Switch OLED a certes eu une amélioration, mais ladite évolution est en place sur les Nintendo Switch depuis 2019. Sur le papier, la batterie utilisée est une Lithium-ion de 4310mAh, mais l'autonomie annoncée pour la Switch OLED reste inchangée depuis la dernière mise à jour de 2019.

Nintendo Switch OLED : Autonomie de 4,5 à 9h selon les jeux

Nintendo Switch Classique (2017-2019) : 2,5 à 6,5h selon les jeux

Comment s'explique ce non changement d'autonomie pour le modèle OLED malgré une amélioration des composants ? Et bien par l'alimentation de l'écran OLED tout simplement. Si l'écran de la console est passé de 6,2 à 7 pouces, passer d'une technologie LCD à OLED permet une consommation d'énergie moindre. De ce fait, un écran plus grand aurait dû faire consommer plus, mais la technologie OLED embarquée permet de diminuer la consommation pour un niveau quasi similaire à celui que nous avons sur les modèles actuels.

Pour plus d'informations sur les différences de caractéristiques entre les modèles de Nintendo Switch actuellement sur le marché, nous vous laissons retrouver notre news dédiée juste-ici.

