Nintendo et Niantic lancent un jeu AR mobile et tablette : le Détecteur Pikmin - Faîtes la chasse aux Pikmin dans votre maison !

Surprise ! Nintendo et Niantic viennent de lancer un petit jeu AR pour navigateur, jouable sur smartphone et tablette nommé le Détecteur Pikmin / Pikmin Finder et qui coïncide avec l'événement Nintendo Live 2023 qui se tient actuellement à Seattle. Il s'agit d'un petit jeu AR basique qui consiste à utiliser la caméra de sa tablette ou de son téléphone pour rechercher des Pikmin "cachés" autour de nous. Ce n'est pas franchement l'expérience la plus excitante de l'année mais il est amusant de voir les Pikmin dénicher des trésors vus dans les jeux Pikmin et notamment dans Pikmin 4. Pour tester ce mini jeu AR, vous pouvez vous rendre à cette adresse ou scanner le QR code ci-dessous avec votre tablette ou votre smartphone.

Pour en avoir un aperçu, retrouvez quelques captures d'écran sur cette page.

LIRE AUSSI NOTRE DOSSIER : Nintendo : Au-delà des Apparences - Pikmin c'est le nouveau Mario

Pour rappel, pour tout savoir sur Pikmin 4, vous pouvez retrouver notre test complet en cliquant ICI et notre vidéo test en cliquant LA.

Test Nintendo-Master.com : 9/10

Pikmin 4 est tout ce que les fans pouvaient espérer de lui et bien plus encore (...) la synthèse ultime entre l'ancienne formule et la nouvelle direction amorcée par Pikmin 3

NOTRE TEST DE PIKMIN 4 EST A LIRE ICI

---------------------------------------------------------------------------------------------

LIRE AUSSI :

Source : Nintendo