Nintendo : Au-delà des Apparences - Pikmin c'est le nouveau Mario

Derrière les chefs d’œuvres de Nintendo et leurs univers incroyables se cachent des secrets de fabrication, des processus de développement créatif et des choix de design qui ont permis à Nintendo de devenir aussi intemporelle qu'éternel. Dans Nintendo : Au-delà des Apparences, nous allons explorer l'univers de Nintendo au-delà des apparences et découvrir les éléments cachés qui ont permis à cette société de jeux vidéo de marquer l'histoire de l'industrie du jeu.

Cliquez ci-dessous pour découvrir cet article en vidéo !

La saga Pikmin est plus importante que ce que vous ne pensez. C'est vraiment l'une des licences les plus remarquable pour Nintendo et l'on ne s'en rend pas forcément compte.

Pour commencer, Shigeru Miyamoto lui-même pensait que Pikmin premier du nom allait devenir le nouveau Mario, au sens révolution vidéoludique du terme. C'est Motoi Okamoto, la personne derrière le script des deux premiers Pikmin qui l'a révélé au média américain Game Developer (anciennement Gamasutra) lors d'un entretien en 2017 . Shigeru Miyamoto avait utilisé la formule "Pikmin est le prochain Mario" avant même la sortie du premier épisode en 2001 . Le maestro de chez Nintendo voulait recréer l'effet Mario avec une nouvelle licence et c'est en partie pour cela que Miyamoto a toujours adoré Pikmin.

Il se demande d'ailleurs encore aujourd'hui pourquoi les jeux Pikmin ne se sont pas mieux vendus alors qu'ils sont "si amusants". Il ne comprend pas non plus pourquoi l'opinion publique trouve les jeux Pikmin "si difficiles". Pour lui, les jeux Pikmin ne sont pas difficiles mais intéressants d'un point de vue commande et profondeur de gameplay. Pikmin-4-Chapitre-2-2416062.html">C'est en tout cas ce qu'il prêche encore aujourd'hui, dans une interview officielle pour la rubrique Les développeurs ont la parole de Nintendo, lors de la sortie de Pikmin 4.

Les ventes, plutôt décevantes, du premier Pikmin lors de sa sortie sur Nintendo Gamecube n'ont pas empêché la mise en chantier immédiate d'un Pikmin 2. La confirmation de l'échec des ventes de cette saga avec ce second épisode qui connu d'encore moins bonnes ventes que le premier n'a pas non plus empêché Nintendo de directement mettre en chantier un Pikmin 3. D'abord pensé pour la Nintendo Wii, Pikmin 3 mit plus de 9 ans à sortir pour débarquer sur Nintendo Wii U, la console succédant à la Nintendo Wii. Entretemps, les deux premiers Pikmin eurent droit à une seconde chance sur la Nintendo Wii via une ressortie dans des versions améliorées et bénéficiant du motion control. Pikmin 3 ne se vendra d'ailleurs pas non plus très bien mais cet échec ne mit pas la licence au placard puisque Nintendo prit la décision de proposer la saga sur une autre plateforme via un spin-off plutôt quelconque Hey! Pikmin sur la console portable du moment, la Nintendo 3DS.

Cependant, les mauvaises ventes de la licence sur plus de trois épisodes n'ont pas non plus empêché Nintendo de nous proposer cette année, plus de 10 ans après Pikmin 3, un Pikmin 4 bourré de contenu, de références aux anciens épisodes et plus généreux que jamais. Pikmin 4 étant prévu depuis au moins 2015, il fut en chantier pendant plus de 8 ans et Nintendo semble bien décidé à nous proposer un nouvel épisode dans un délai plus raisonnable.

De plus, Shigeru Miyamoto a affirmé lors d'une conférence qu'il a donné à la GDC (Game Developer Conference) en 2007 que les joueurs avaient déjà joué à Super Mario 128, l'ambitieuse suite de Super Mario 64 qui mettait l'accent sur un nombre colossal de personnages indépendants à l'écran mais qui n'est jamais sortie. Dans cette conférence, Shigeru Miyamoto confirme le fait que Super Mario 128, ou tout du moins son concept principal, a été intégré dans le premier Pikmin et que les mécaniques pensées pour cette démo sont visibles dans le monde d'Olimar. On imagine quand même assez mal Nintendo utiliser des bouts de gameplay et les concepts très novateurs d'un futur épisode de Mario en trois dimensions dans un jeu aussi peu farfelu et inconnu que Pikmin, qui de plus constitue une toute nouvelle licence pour Nintendo qui a tout à prouver au public. Cette révélation est encore plus surprenante quand on sait que Nintendo sont les rois pour mettre de bonnes idées au placard pour mieux les ressortir des années plus tard en grandes pompes. Mais force est de constater que la plupart des idées derrière Super Mario 128, tout du moins son concept présenté, se retrouvent bel et bien dans Pikmin.

En général, lorsque l'on tient un nouveau concept pour une franchise, pour un nouvel épisode d'une saga, un concept imaginé pour une suite directe à un grand jeu, on ne s'amuse pas à le distiller dans une nouvelle licence au hasard, sans avoir de grands espoirs pour elle. Preuve en est d'à quel point Shigeru Miyamoto tient à Pikmin.

D'ailleurs, petit clin d’œil de l'équipe, le nom japonais d'Olimar est Orima, soit l'anagramme parfait de Mario.



Encore plus fort, les jeux Pikmin sont toujours tous disponibles sur chaque console de salon de Nintendo. Sur Nintendo Gamecube nous avons eu les deux premiers épisodes. Sur Nintendo Wii, la console étant rétrocompatible avec les jeux Gamecube, jouer à Pikmin 1 et à Pikmin 2 était déjà possible mais les jeux bénéficièrent quand même d'une ressortie sur la console. Sur Nintendo Wii U, console rétrocompatible avec la Nintendo Wii, il n'y avait aucun soucis pour jouer aux deux premiers Pikmin via leurs ressorties sur Nintendo Wii et Pikmin 3 sort quelques années plus tard en exclusivité sur la Nintendo Wii U. Sur Nintendo Switch, c'est un peu plus complexe puisque la console n'est pas rétrocompatible avec la Nintendo Wii U. Nous avons d'abord eu la ressortie de Pikmin 3 dans une version Deluxe en 2020 , puis un portage de Pikmin 1 et de Pikmin 2 version Nintendo Wii en juin 2023 dans une compilation les regroupant (mais aussi vendu séparément) et enfin un Pikmin 4 des plus triomphants quelques jours plus tard.

C'est la preuve d'à quel point Nintendo tient à mettre cette licence en avant, à chacune de ses générations comme pour tenter de donner plusieurs secondes chances à cette licence qui malgré ses qualités, ses fans inconditionnels et sa mise en avant par Nintendo, n'atteint toujours pas les sommets qu'elle mérite. Nous avons toujours pu jouer à tous les épisodes numérotés de la saga Pikmin sur toutes les consoles de salon Nintendo. Il n'y certes, que quatre épisodes de la saga Pikmin, mais il n'est clairement pas possible de jouer à tous les épisodes de toutes les sagas Nintendo sur la même console, quand bien même ces sagas ne dépassent pas les quatre épisodes comme par exemple F-zero, Splatoon ou encore Xenoblade Chronicles.

D'ailleurs, sur Nintendo Switch, les logos et les noms des jeux Pikmin ont été modifiés pour plus d'uniformité. Un "1" est apparu derrière le premier Pikmin et les polices d'écritures ainsi que les logos des jeux sont désormais les mêmes. Pikmin 3 Deluxe a aussi reçu une mise à jour pour plus coller au style de Pikmin 1, Pikmin 2 et Pikmin 4 avec un nouveau logo intégrant une fleur dans le "P".

Nintendo met aussi beaucoup en avant la licence en la distillant partout. Olimar est présent dans le casting de la série Super Smash Bros. depuis l'épisode Brawl sur Nintendo Wii, les Pikmin ont leur propre mini-jeu dans Nintendoland et une statue d'un Pikmin est visible dans le film Mario.

Ce sont tous ces petits détails qui donnent la puce à l'oreille quant à l'importance de la saga Pikmin pour Nintendo. Même si les ventes de Pikmin 4 s'avéraient désastreuses (ce qui n'est clairement pas le cas), il y aura tout de même un nouvel épisode de la saga, tant qu'il y aura de bonnes idées. Tant que Shigeru Miyamoto travaillera au sein de Nintendo, vous pouvez être sûr qu'un projet d'un nouveau Pikmin fourmillera quelque part malgré les faibles ventes de la saga. Si nous avons la certitude qu'il y aura toujours des jeux Mario tant que Nintendo fera des jeux vidéo, nous pouvons aussi certainement penser qu'il y aura toujours des jeux Pikmin. Et en ce sens, Shigeru Miyamoto avait raison, Pikmin c'est bien le nouveau Mario.