Pikmin 5 - Nintendo essaiera "de ne pas faire attendre tout le monde".

Après l'incroyable succès de Pikmin 4 et ses ventes extraordinaires (pour un épisode de la franchise Pikmin), le chantier pour un nouvel épisode devrait être lancé incessamment sous peu (si ce n'est pas déjà fait). Takashi Tezuka, le producteur de Super Mario Wonder a profité d'un entretien avec le média Eurogamer pour nous assurer que de ne pas faire attendre le public trop longtemps pour Pikmin 5 été la meilleure chose à faire et que Nintendo essaiera de ne pas trop nous faire attendre.

Une excellente nouvelle pour les fans de Pikmin qui n'attendent qu'un Pikmin 5 ou des DLC pour Pikmin 4. Voici l'extrait de l'entretien complet :

Après 10 ans d'attente pour un nouveau jeu, Nintendo pourrait-il essayer de faire en sorte que Pikmin 5 ne prenne pas autant de temps ? "Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire", a souri Tezuka. "Nous essaierons de ne pas faire attendre tout le monde"

.

Source : Eurogamer