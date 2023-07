Pikmin - Nintendo met en vente des vases à l'effigie des Pikmin sur le My Nintendo Store

Alors que la sortie de Pikmin 4 se rapproche à grand pas et que Pikmin 3 fête aujourd'hui ses 10 ans, Nintendo met la gomme pour promouvoir ces adorables créatures en proposant trois vases sur le My Nintendo Store. Ces vases, aux effigies des Pikmin rouges, bleus et jaunes, sont disponible pour 19,99 euros l'unité (plus les frais de port) ou 59,99 euros dans un lot de trois (plus les frais de port), ce qui paraît étrange étant donné qu'ils coûtent moins cher séparément. Visible ci-dessous, ces vases sont à commander sur les liens suivants :

Allez-vous craquer pour ces vases ?