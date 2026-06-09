Nintendo Direct : tous les jeux Nintendo Switch 2 annoncés en une image

Diversement apprécié et commenté, le Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) est déjà loin mais si vous voulez vous rafraichir facilement la mémoire, Nintendo a publié sa traditionelle infographie sur laquelle vous retrouverez tous les jeux présentés et annoncés sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Enjoy.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

sera disponible le 4 août 2026 sur Nintendo SWITCH 2.

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Quelques annonces à ne pas rater :