SEGA va annoncer aujourd'hui un nouveau jeu très mystérieux

Si cet après midi, nous serons nombreux à regarder le Xenoblade Direct à partir de 16h (voir ici) une autre surprise nous attend aujourd'hui à 17h (heure de Paris.) En effet, IGN a un nouveau scoop. En effet, le célèbre site va présenter en fin d'après midi un nouveau jeu SEGA pour le moment très mystérieux même si on pense qu'il s'agit du retour d'une licence connue... Pour patienter, un clip sonore étrange à été publié sur les réseaux; un clip sonore dans lequel on entend une sorte de rire bizarre voire un écho... Certains espèrent d'ailleurs le retour d'Ecco The Dolphin mais à dire vrai tout est possible...

Pour vous faire une avis, retrouvez ce clip ci-dessous et rendez-vous ici-même en fin d 'après midi pour découvrir ensemble, ce nouveau titre SEGA. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous attendez en commentaires...

A world premiere exclusive is about to steal the show. Keep an eye on #IGNSummerOfGaming tomorrow at 10am PT/6pm BST for more!



Presented by @SEGA pic.twitter.com/2JdPj1vcQA — IGN (@IGN) June 21, 2022