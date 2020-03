Nintendo Direct : enfin la fin de l'attente ?

Cela fait des semaines et même des mois que les possesseurs de Nintendo Switch sont en attente d'un Nintendo Direct, c'est à dire, pour toutes celles et ceux qui débarqueraient, d'une vidéo présentant les jeux à venir sur consoles Nintendo. Il est vrai que jusqu'à l'année dernière, Nintendo avait l'habitude de publier régulièrement des Nintendo Direct pour garder un lien direct avec ses joueurs et présenter les nouveautés à venir. Une habitude initiée par feu Satoru Iwata dès 2011 et devenu incontournable du Nintendoverse.

Seulement, depuis l'époque de Satoru Iwata, les temps ont changé et Nintendo diversifie désormais ses façons de présenter ses jeux notamment en utilisant les réseaux sociaux. De plus, les nouveaux responsables de Nintendo ont moins tendance à se mettre en avant, préférant mettre l'accent sur les personnages et les licences maison plutôt que sur leur personne. Résultat, les Nintendo Direct se font plus rares et événementiel. Le dernier Nintendo Direct (global) date de septembre 2019 - ce qui est un record.

Cependant avec la fin de l'année fiscale qui se profile (au 31 mars prochain) et la nécessité pour Nintendo de clarifier son catalogue de sorties sur Nintendo Switch à la fois auprès des joueurs mais aussi auprès des actionnaires de la firme (qui sont, comme tout le monde, dans le flou) on peut espérer une annonce imminente et une diffusion du Direct d'ici jeudi .

Evidemment, les joueurs ont de très grosses attentes : le nouveau Zelda sera-t-il montré ? Aura-t-il une date de sortie ? verrons-nous enfin Metroid Prime 4 ou encore Bayonetta 3 ? Des titres très attendues... Tout est possible. On pense qu'il y aura des infos sur No More Heroes 3 qui est prévu cette année et peut-être l'annonce d'un ou plusieurs WiiU-masters dont Super Mario 3D World. Et bien sûr, comme d 'habitude, beaucoup espère du rêve et des surprises...

Dans tous les cas, si un Direct est bien prévu cette semaine, son annonce ne devrait plus tarder...

______________________________________________

ATTENTION POSSIBLES SPOILERS

A noter que le forum 4Chan a publié un leak du Direct avec différentes annonces possibles que vous pouvez retrouver sur cette image sachant que ça peut être vrai et vous gâcher la surprise ou totalement faux et donc vous décevoir ensuite. A vous de décider si vous voulez voir en avance les titres qui seront peut-être (ou pas) annoncés.