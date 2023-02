Nintendo décide d'augmenter le salaire de tous ses employés de 10%

Tout augmente et les perspectives d'avenir s'assombrissent... C'est la crise un peu partout même au Japon. Pour contrer l'inflation galopante, le premier ministre japonais Fumio Kishida à demandé aux entreprises japonaises de mieux rémunérer leurs salariés. Le message a semble-t-il été bien reçu par les entreprises et notamment par Nintendo. Bien que la société ait revu ses prévisions financières à la baisse, Nintendo s'est engagé hier à augmenter les salaires de ses employés de 10% . Le but est de de pérenniser la croissance de l'entreprise en sécurisant sa main d'œuvre mais aussi en restant attractif auprès des jeunes talents et des travailleurs étrangers.

Source : Reuters