Mother 2 / EarthBound fête ses 30 ans en 2024 - Des projets en préparation

Cette année, le cultissime EarthBound (connu au Japon sous le nom de Mother 2) fête ses 30 ans (et oui déjà!). Si ce second opus, comme le premier d'ailleurs, est déjà disponible sur Nintendo Switch via le Nintendo Switch Online (voir ici), un site officiel a été créé pour l'événement. Apparemment de nombreux projets seraient en cours notamment des produits dérivés et des collaborations... On espère avoir des précisions prochainement, et peut-être, pourquoi pas l'annonce d'une localisation pour Mother 3 ? (rires).

Bonne année !

L'année 2024 marque exactement 30 ans depuis la sortie de MOTHER 2 En commémoration du 30e anniversaire de MOTHER 2, qui est resté dans le coeur de nombreuses personnes,

Nous prévoyons beaucoup de choses amusantes en 2024. Par exemple, du merchandising ANNIVERSAIRE,

des événements inédits

des collaborations avec d'autres événements,

un métronome... Quoi, un métronome ? Quoi qu'il en soit, nous planifions beaucoup de choses; des choses qui sont presque terminées ou déjà prêtes, en passant par les choses que nous

ne connaissons pas encore ! Profitons pleinement de cette mémorable année 2024 et qu'une merveilleuse année commence !

