Le ou la Game Boy ? Nintendo France remet une couche sur cet éternel débat

Avec l'arrivée des dernières consoles virtuelles sur Nintendo Switch incluant les catalogues Game Boy et Game Boy Advance, Nintendo a relancé une nouvelle fois un éternel débat, tel le cultissime chocolatine vs pain au chocolat : on dit le ou la Game Boy ? Du côté de Nintendo France, la question est vite répondue, on reste sur La Game Boy au féminin comme en atteste l'entête de leur dernière newsletter.

Une fois passé cet énième débat, recentrons-nous sur la question essentielle : est-ce que l'arrivée de ces deux catalogues vous a permis de refaire vibrer la corde de la nostalgie en vous, ou au contraire est-ce qu'au contraire votre appréciation du média en 2023 vous fait dire que finalement non, les jeux vidéo c'était pas forcément mieux avant ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, et nous indiquer vos titres préférés ainsi que ceux que vous attendez le plus !