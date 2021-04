Mother 3 : le jeu culte de Shigesato Itoi toujours inédit en Occident a désormais 15 ans

Il y a quinze ans sortait au Japon le jeu Mother 3 sur Game Boy Advance, un RPG délirant et inclassable qui doit tout à son "papa" Shigesato Itoi qui a mis près de dix ans pour le développer avec HAL Laboratory, Brownie Brown et Nintendo. Dernier opus en date de la série Mother ( EarthBound en Occident) le jeu est souvent considéré par les fans comme le meilleur épisode de la trilogie, bien qu'il ne soit jamais sorti en Occident- ce qui explique peut-être cela et contribue d'une certaine façon à parfaire son statut d'œuvre culte. On y suit les aventures de Lucas dans une aventure étrange et décalée autant qu'absurde et poignante.

Dernièrement, Reggie Fils-Aimé a dévoilé sur Twitter qu'il avait chez lui une version du jeu en anglais mais il n'avait jamais le temps d'y jouer ! C'était (à priori) une boutade puisque le jeu ne dispose pas de traduction (officielle ) mais cela montre à quel point Mother 3 reste toujours présent dans l'imaginaire des gamers. Mother 3 c'est le saint Graal !

Pour rappel, Mother 3 a été réédité il y à cinq ans sur l'eShop japonais de la Wii U mais pas sur l'eShop européen ni sur celui des Etats-Unis contrairement à EarthBound Beginning (Mother) et EarthBound (Mother 2). Alors, quinze ans après sa sortie, Mother 3 aura-t-il enfin les honneurs d'une sortie occidentale ? Et plus globalement, Nintendo se décidera-t-il enfin à miser sur cette licence étonnante et unique en son genre qui fait partie des joyaux inexploités du catalogue de la firme ?

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. En attendant, retrouvez un trailer de Mother 3 ainsi que les sketchs conçus pour le Nintendo Direct de l'E3 2016 qui faisait référence au jeu.

Mother 3 English version. Every time I think it’s time to play it, I get trolled and decide to put it off. Maybe I will fire it up this weekend. https://t.co/ocIKHaxUiK pic.twitter.com/zgUHomN5im