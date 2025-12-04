Metroid Prime 4 : Beyond : comparaison version Nintendo Switch vs Nintendo switch 2

Metroid Prime 4: Beyond est enfin disponible. Est-il vraiment utile d'ajouter autre chose ? Le titre est très bon, malgré quelques petits soucis qui seront diversement apprécié (ou pas) selon les joueurs.

Le jeu est à la base un titre Nintendo Switch même si Nintendo met en avant, avant tout, la version Nintendo Switch 2. Pour avoir un aperçu de ce qui différencie les deux versions du jeu (qui fondamentalement sont identiques) retrouvez deux vidéos de compariaon trouvées sur le net. Enjoy.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond est disponible depuis le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Plus de détails avec notre test complet du jeu sur Nintendo Switch 2..

METROID PRIME 4 BEYOND : Revue de presse - Tous les tests et toutes les notes

