Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sortira en 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Avec le nouveau Castlevania et la compilation Rayman, c'est l'autre annonce duState of Play de Sony diffusé cette nuit, qui concerne la Nintendo Switch. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sortira cet été sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Elle contiendra Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker et Metal Gear: Ghost Babel.

Notez qu'en version physique, le jeu sortira en version Carte clé de jeu et nécessitera près de 20 Go de téléchargement sur Nintendo Switch et plus de 30 Go sur Switch 2.

Retrouvez la présentation complète de ce volume 2 ainsi que son trailer.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 est attendu le 27 août 2026 sur PC, Xbox Series X|S, PS5 et Nintendo Switch

Présentation du deuxième volet de la collection, incluant le tout premier portage de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et Metal Gear Solid: Peace Walker ! METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots- Master Collection Version Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

METAL GEAR SOLID 4 Database

Livre numérique du scénario

Livre numérique principal METAL GEAR SOLID: Peace Walker- Master Collection Version Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version)

Livre numérique du scénario

Livre numérique principal + Contenu bonus Metal Gear: Ghost Babel Le premier titre de la série conçu pour console portable.

Un spin-off (série dérivée) de la série METAL GEAR qui paraît sept ans après les événements de METAL GEAR. Le mode VS BATTLE n’est pas inclus dans Metal Gear : Ghost Babel. METAL GEAR SOLID DIGITAL SOUNDTRACK Vol.2 Inclut une collection de titres inoubliables qui donnent le ton aux missions de Snake, allant de l’emblématique musique de fond à de puissantes œuvres vocales.

Inclut 16 morceaux en tout. Écoutez-les n’importe quand grâce au lecteur sonore dédié in-game.

Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

Lire aussi : Toutes les infos à retenir du NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE du 05.02.2026

Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026

Lire aussi :

Source : Konami