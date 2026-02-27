LEGO MINI Centre Pokémon disponible pour les abonnés à LEGO Insiders - Tous les détails

Le 27 février 1996 débarquait au Japon, le premier jeu Pokémon sur Game Boy... Qui aurait pu croire que 30 ans plus tard, les Pokémon seraient toujours là ?

Désormais, Pokémon est une licence incontournable qui a su garder sa base de fans tout en renouvellant constamment son public.

Hier après-midi, un Pokémon Presents spécial (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a dévoilé le futur de la licence et plusieurs évenements anniversaires.

Aujourd'hui, on découvre une jolie récompense réservée aux personnes inscrites au programme LEGO Insiders : un centre Pokémon miniature, irrésistible à construire en LEGO.

Pour l'obtenir, il vous faut cependant avoir déjà collecter 2500 points LEGO Insiders. Pour plus d'infos sur ce programme, rendez-vous sur le site officiel LEGO

Il est temps de soigner votre Pokémon. Recréez un lieu emblématique de cette série de jeux vidéo avec le modèle Centre Pokémon miniature. Ce produit dérivé à collectionner destiné aux fans de Pokémon âgés de 18 ans et plus regorge de détails authentiques, à échelle réduite.

Ce modèle LEGO® Pokémon™ comporte des portes coulissantes qui s’ouvrent et se ferment grâce à une fonction de levier, une machine de soin, une salle d’attente et un PC, ce qui en fait un bel objet de décoration intérieure pour les joueurs adultes de Pokémon. Ce modèle comprend 233 pièces.



Vous recevrez un code de promotion pour cet article, que vous pourrez convertir lors de votre prochain achat sur LEGO.com. Le code est valable pendant 60 jours et doit être saisi lors du paiement, dans le champ intitulé « Ajouter un code de promotion ». Des frais d’expédition peuvent s’appliquer. Un seul code de promotion par commande. La promotion LEGO® Insiders est soumise à disponibilité, uniquement dans la limite des stocks disponibles.

Retrouvez des images de ce centre miniature et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Lego