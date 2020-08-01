Nintendo

LEGO Donkey Kong : une borne d'arcade DK en LEGO fuite en ligne

Par rifraff - Il y a 7 heures

Décidément, LEGO aurait bien besoin d'un plombier... Une nouvelle fuite récente a dévoilé un nouveau set 18+ dédié à la borne d'arcade Donkey Kong. Comportant 1367 pièces, ce superbe ensemble devrait sortir le mois prochain pour un prix de 200 dollars (!) 

En attendant une annonce officielle, nous vous invitons à jeter un oeil sur le recto de la boîte du set ci-dessous.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi : LEGO SUPER MARIO WORLD : aperçu du set 18+ avec Mario et Yoshi en pixel art

Lire a

Et toujours :

,

Et aussi :

 
LEGO Super Mario

  • 01 août 2020
  • 01 août 2020
  • 2020

Sur le même sujet

0
Image news
Lego Super Mario : présentation des nouveaux ensembles d'extensio...
0
Image news
Lego Luigi's Mansion vient célébrer Halloween en avance dans sa b...
3
Image news
Donkey Kong débarque dans LEGO Super Mario