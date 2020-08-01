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LEGO Donkey Kong : une borne d'arcade DK en LEGO fuite en ligne
Par rifraff - Il y a 7 heures
Décidément, LEGO aurait bien besoin d'un plombier... Une nouvelle fuite récente a dévoilé un nouveau set 18+ dédié à la borne d'arcade Donkey Kong. Comportant 1367 pièces, ce superbe ensemble devrait sortir le mois prochain pour un prix de 200 dollars (!)
En attendant une annonce officielle, nous vous invitons à jeter un oeil sur le recto de la boîte du set ci-dessous.
Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
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First look at the new LEGO Donkey Kong Arcade!— The Brick News | LEGO News (@the_brick_news) July 10, 2026
Coming in August for $200. pic.twitter.com/QYDNJLeeau