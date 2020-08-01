LEGO Donkey Kong : une borne d'arcade DK en LEGO fuite en ligne

Décidément, LEGO aurait bien besoin d'un plombier... Une nouvelle fuite récente a dévoilé un nouveau set 18+ dédié à la borne d'arcade Donkey Kong. Comportant 1367 pièces , ce superbe ensemble devrait sortir le mois prochain pour un prix de 200 dollars (!)

En attendant une annonce officielle, nous vous invitons à jeter un oeil sur le recto de la boîte du set ci-dessous.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi : LEGO SUPER MARIO WORLD : aperçu du set 18+ avec Mario et Yoshi en pixel art

Lire a

Et toujours :

,

Et aussi :