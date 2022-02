2K préparerait une série de jeux de sport en LEGO - Le premier à venir serait un LEGO Foot

D'après le site VGC, le groupe LEGO chercherait à élargir son offre de jeux vidéo alors que son accord d'exclusivité avec TT Games (de Warner Bros) qui développe des jeux LEGO depuis 2005, vient, semble-t-il, de prendre fin. C'est ainsi que le groupe se serait associé avec 2K Games pour développer une série de jeux vidéo de sport en LEGO. Le premier serait un jeu de foot développé par SUMO DIGITAL ( Sonic & All-Stars Racing Transformed, Snake Pass ou encore Little Big Planet 3...) qui sortirait cette année, pile-poil pour la Coupe du Monde.

Deux autres jeux seraient aussi en cours de développement : un jeu de course en monde ouvert développé par Visual Concepts (NBA 2K22) et prévu pour une sortie en 2023 ainsi qu'un autre titre, plus mystérieux "basé sur une franchise sportive majeure". D'après d'autres sources, toujours du site VGC,, les jeux pourraient en outre accueillir quelques guests issus de licences populaires comme Harry Potter, Marvel et DC.

Evidemment, à ce stade, il s'agit de rumeurs mais les infos contenus dans l'article de sont précises et, à moins d'un canular, elles semblent crédibles. Ond evrait de toute façon être assez vite fixé, la Coupe du monde de football 2022 débute le 21 novembre prochain au Qatar. FIFA n'a qu'à bien se tenir...

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Videogameschronicle