Legos Ideas - Premier pallier atteint pour le projet The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Il y a quelques jours, nous vous parlions dans nos colonne de LEGO Ideas, un concept lancé par la marque LEGO afin que chacun puisse proposer un projet sur la page du constructeur, et peut-être le voir arriver à concrétisation si jamais plus de 10 000 votes sont enregistrés pour ce dernier. Nous vous avions présenté mi-avril le superbe projet d'un château tiré de The Legend of Zelda : Breath of the Wild signé BrickGallery, et il s'avère que ce dernier a atteint le cap des 10 000 votes, comme 25 autres projets (le nombre de projets à atteindre le pallier en temps normal est entre 9 et 12). Dans l'univers du jeu vidéo, nous pouvons également retrouver un projet Untitled Goose Game et un autre ayant pour thème Sonic.

S'il est agréable de voir autant de projets atteindre ce premier pallier, le plus dur reste à venir. Il faut maintenant que LEGO étudie la faisabilité des projets, et discute des droits pour les projets faisant appel à une licence pour en obtenir les droits d'exploitation. Nintendo et LEGO ayant un partenariat en cours pour la sortie de LEGO Super Mario, est-ce que le projet du château de The Legend of Zelda : Breath of the Wild pourra arriver à aboutir ? Il faudra attendre le verdict de LEGO.

Source : Lego